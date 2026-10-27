Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные получают денежное вознаграждение за военную службу и защиту Украины. Однако если сумма на карте не соответствует ожиданиям, не стоит торопиться с выводами. Для начала необходимо проверить, из чего складывается заработная плата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Как проверить, правильно ли начислено денежное довольствие

Для того чтобы проверить правильность начисления денег, в ТЦК рекомендуют следующие шаги:

проверить составляющие выплаты, поскольку денежное довольствие может включать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, другие надбавки и премию;

выяснить, были ли учтены дополнительные выплаты. В этом вопросе следует понимать, что начисление зависит от условий службы, выполненных задач и надлежащего документального оформления;

воспользоваться калькулятором Минобороны, который поможет ориентировочно рассчитать сумму по основным составляющим;

в случае расхождений необходимо обратиться в финансово-экономическую службу своей воинской части. В ТЦК отметили, что нужно попросить разъяснить расчет и проверить, учтены ли все положенные выплаты.

"Если вопрос не удалось решить, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512. Важно: калькулятор дает ориентировочный результат. Фактическая сумма зависит от должности, звания, выслуги лет, установленных выплат и других обстоятельств службы. Храните документы и проверяйте начисления. Вы имеете право знать, из чего состоит ваше денежное обеспечение", — добавили в Житомирском ОТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, участники боевых действий в случае увольнения со службы имеют право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. За какие дни предусмотрена компенсация, читайте в нашем материале.

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