Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

Українські військові за військову службу та захист України отримують грошове забезпечення. Однак якщо сума на карті не збігається з очікуваннями, не варто поспішати робити висновки. Для початку необхідно перевірити, з чого складається заробітна плата.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Як перевірити, чи правильно нарахували грошове забезпечення

Для того, щоб перевірити правильність нарахування грошей, у ТЦК рекомендують наступні кроки:

перевірити складові виплати, оскільки грошове забезпечення може включати посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, інші надбавки та премію;

з'ясувати, чи були враховані додаткові виплати. У цьому питанні варто розуміти, що нарахування залежить від умов служби, виконаних завдань і належного документального оформлення;

скористатися калькулятором Міноборони, який допоможе орієнтовно розрахувати суму за основними складовими;

у разі розбіжностей треба звернутися до фінансово-економічної служби своєї військової частини. У ТЦК зазначили, що потрібно попросити пояснити розрахунок і перевірити, чи враховано всі належні виплати.

"Якщо питання не вдалося вирішити, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512. Важливо: калькулятор дає орієнтовний результат. Фактична сума залежить від посади, звання, вислуги років, установлених виплат та інших обставин служби. Зберігайте документи й перевіряйте нарахування. Ви маєте право знати, з чого складається ваше грошове забезпечення", — додали у Житомирському ОТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, учасники бойових дій у разі звільнення зі служби мають право отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки. За які дні передбачена компенсація, читайте у нашому матеріалі.

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