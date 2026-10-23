Военнослужащий не воспользовался отпуском — предусмотрена ли компенсация

Военный не использовал отпуск: как получить денежную компенсацию
Украинские военнослужащие, которые не смогли использовать все дни отпуска, в случае увольнения со службы могут иметь право на денежную компенсацию. Однако в этом вопросе важно учитывать не только ежегодный основной отпуск, но и дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством Украины.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.
За какие дни предусмотрена компенсация и как действовать
В ТЦК рассказали, что существует три случая, когда предоставляется компенсация за неиспользованные дни отпуска. Среди них:
- ежегодный основной отпуск — при увольнении компенсируются все неиспользованные дни, причитающиеся за период службы;
- ежегодный дополнительный отпуск — здесь предусмотрена компенсация за неиспользованные дни ежегодного дополнительного отпуска;
- отпуск по статусу УБД — если человек имеет статус участника боевых действий, необходимо уточнить в кадровом подразделении и финансовой службе, учтены ли причитающиеся дни дополнительного отпуска при окончательном расчете. Порядок компенсации зависит непосредственно от вида отпуска и правовых оснований.
Для того чтобы получить компенсацию, необходимо уточнить в кадровом подразделении количество неиспользованных дней по каждому виду отпуска и проверить, учтены ли эти дни при подготовке документов на увольнение.
"Если есть расхождения, подайте рапорт командиру воинской части с просьбой проверить учет отпусков и провести надлежащий расчет. Компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении рассчитывают в соответствии с установленным порядком денежного обеспечения", — говорится в сообщении.
Подводя итог, в ТЦК добавили, что если человек продолжает службу, то в таком случае наличие неиспользованных дней не означает автоматической выплаты компенсаций. То есть порядок напрямую зависит от вида отпуска и определенных обстоятельств.
Как сообщали Новини.LIVE, существует четко определенный перечень основных документов для отпуска. Без них бойцы не могут уйти в отпуск.
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