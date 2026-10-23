Военнослужащий не воспользовался отпуском — предусмотрена ли компенсация

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, которые не смогли использовать все дни отпуска, в случае увольнения со службы могут иметь право на денежную компенсацию. Однако в этом вопросе важно учитывать не только ежегодный основной отпуск, но и дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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За какие дни предусмотрена компенсация и как действовать

В ТЦК рассказали, что существует три случая, когда предоставляется компенсация за неиспользованные дни отпуска. Среди них:

ежегодный основной отпуск — при увольнении компенсируются все неиспользованные дни, причитающиеся за период службы;

— при увольнении компенсируются все неиспользованные дни, причитающиеся за период службы; ежегодный дополнительный отпуск — здесь предусмотрена компенсация за неиспользованные дни ежегодного дополнительного отпуска;

— здесь предусмотрена компенсация за неиспользованные дни ежегодного дополнительного отпуска; отпуск по статусу УБД — если человек имеет статус участника боевых действий, необходимо уточнить в кадровом подразделении и финансовой службе, учтены ли причитающиеся дни дополнительного отпуска при окончательном расчете. Порядок компенсации зависит непосредственно от вида отпуска и правовых оснований.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо уточнить в кадровом подразделении количество неиспользованных дней по каждому виду отпуска и проверить, учтены ли эти дни при подготовке документов на увольнение.

"Если есть расхождения, подайте рапорт командиру воинской части с просьбой проверить учет отпусков и провести надлежащий расчет. Компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении рассчитывают в соответствии с установленным порядком денежного обеспечения", — говорится в сообщении.

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Подводя итог, в ТЦК добавили, что если человек продолжает службу, то в таком случае наличие неиспользованных дней не означает автоматической выплаты компенсаций. То есть порядок напрямую зависит от вида отпуска и определенных обстоятельств.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, существует четко определенный перечень основных документов для отпуска. Без них бойцы не могут уйти в отпуск.

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