Военный кладет деньги в карман формы. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, не получившие денежное довольствие, боевое вознаграждение или премию, не должны ограничиваться устными обращениями с вопросом, почему так произошло. Важно выяснить причину задержки и зафиксировать свое обращение в письменной форме, а в случае отсутствия результатов решить вопрос через суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Что делать, если военному не выплатили деньги

В Житомирском ОТЦК описали несколько шагов, которые необходимо предпринять, если военнослужащий не получил денежное довольствие.

Во-первых, необходимо обратиться в финансовую службу воинской части и уточнить, начислены ли средства, за какой период и почему их не выплатили. Кроме того, стоит проверить банковские реквизиты и наличие необходимых приказов.

Далее нужно подать рапорт, в котором описать, какие именно выплаты не были получены и за какой период. Также нужно попросить проверить начисления, сообщить причину невыплаты и провести надлежащие расчеты, а также сохранить подтверждение подачи рапорта.

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Если после этого вопрос так и останется нерешенным, тогда стоит обратиться на более высокий уровень. Среди вариантов — подать жалобу в вышестоящее командование или обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512. После этого обращение регистрируют, а информацию о проблеме могут передать для рассмотрения.

Еще одним шагом в ТЦК рекомендуют обратиться в профильное подразделение Минобороны. В частности, по вопросам невыплаты денежного довольствия, премий и других причитающихся выплат можно обращаться в Департамент финансов Минобороны по телефону (044) 271-35-59.

Также к обращению необходимо приложить:

копию рапорта или подтверждение его подачи;

информацию о периоде и виде невыплаченной суммы;

имеющиеся расчетные листы, выписки из приказов и другие документы, подтверждающие право на выплату.

"Если досудебное обращение не дало результата, военнослужащий может отстаивать свои права в суде. Важно: отсутствие выплаты не всегда означает нарушение — сначала нужно выяснить причину. Но если средства по закону принадлежат военнослужащему, он имеет право требовать надлежащего начисления и выплаты", — резюмировали в ТЦК.

Пост Житомирского ОТЦК. Фото: скриншот

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