Отсрочки от мобилизации будут продлеваться автоматически: кого касается это нововведение

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины запустило процедуру автоматического продления отсрочек от мобилизации для 22 категорий граждан через приложение "Резерв+". Более 90 % действующих отсрочек будут продлены без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

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Автоматическое продление отсрочек

Решения о продлении отсрочек принимаются по унифицированным критериям с проверкой информации в государственных реестрах. После завершения проверки в приложении "Резерв+" будет отображаться статус отсрочки и срок ее действия.

Автоматическое продление продлится до 30 октября. Отсрочки будут обновляться постепенно, поэтому уведомления будут поступать не одновременно.

Категории граждан, которым доступно автоматическое продление

Автоматическое продление отсрочек доступно для 22 категорий граждан:

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люди с инвалидностью;

временно негодные к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;

опекуны лица, признанного недееспособным;

люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы;

люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруги или супруга имеет инвалидность I или II группы;

люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;

студенты и аспиранты;

работники высших и профессиональных учебных заведений, ученые;

учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;

родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Ключевое требование — основание для отсрочки должно оставаться актуальным и подтверждаться сведениями из государственных реестров.

Как узнать результат об автоматическом продлении?

"Вы получите уведомление в "Резерв+" в любом случае — и если отсрочка продлится автоматически, и если этого не произойдет. Если уведомления еще нет, дождитесь результата проверки", — отметили в Минобороны.

После успешного продления необходимо обновить электронный военно-учетный документ, а также проверить новый срок действия.

Что делать, если отсрочку не продлили?

В Минобороны пояснили, что это не обязательно означает утрату права на отсрочку.

"Причиной могут быть отсутствующие или устаревшие данные в государственных реестрах. Проверьте и, при необходимости, обновите данные. После этого можете подать новый запрос через "Резерв+", если ваша категория доступна для оформления онлайн, или обратиться с документами в ЦПАУ. Действующая отсрочка остается в силе до истечения своего срока", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в Украине автоматическое продление отсрочки от призыва доступно не всем военнообязанным. Из-за технических сбоев в государственных реестрах соответствующий статус иногда может исчезнуть. Чтобы сохранить право на отсрочку, рекомендуется обратиться в ЦПАУ с необходимыми документами за 30 дней до окончания действующего мобилизационного периода.

А юрист Юрий Айвазян рассказывал, что законодательство Украины предусматривает право на отсрочку от мобилизации для мужчин, чьи братья-военнослужащие пропали без вести. Однако для реализации этого права необходимо заранее подтвердить соответствующее основание.