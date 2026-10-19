Військовий кладе гроші в кишеню форми. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, які не отримали грошове забезпечення, бойову винагороду чи премію не повинні обмежуватися усними зверненнями із питанням, чому так сталося. Важливо з'ясувати причину затримки та зафіксувати своє звернення письмо, а у разі відсутності результати вирішити питання через суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Що робити, якщо військовому не виплатили гроші

У Житомирському ОТЦК описали кілька кроків, які необхідно зробити, якщо військовий не отримав грошове забезпечення.

По-перше, необхідно звернутися до фінансової служби військової частини та уточнити, чи нараховані кошти, за який період і чому їх не виплатили. Окрім того, варто перевірити банківські реквізити та наявність необхідних наказів.

Далі треба подати рапорт, в якому описати, які саме виплати не були отримані та за який період. Також потрібно попросити перевірити нарахування, повідомити причину невиплати та провести належний розрахунків, і зберегти підтвердження подання рапорту.

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Якщо після цього питання все одно не вирішено, тоді варто вертатися вище. Серед варіантів — подати скаргу до вищого командування або звернутися на гарячу лінію Міноборони України України за номером 1512. Після цього звернення реєструють, а інформацію про проблему можуть передати для редагування.

Ще одним кроком у ТЦК рекомендують звернутися до профільного підрозділу Міноборони. Зокрема, з питань невиплати грошового забезпечення, премій та інших належних виплат можна звертатися до Департаменту фінансів Міноборони за телефоном (044) 271-35-59.

Також до звернення треба додати:

копію рапорту або підтвердження його подання;

інформацію про період та вид невиплаченої суми;

наявні розрахункові листи, витяги з наказів та інші документи, що підтверджують право на виплату.

"Якщо досудове звернення не дало результату, військовослужбовець може захищати свої права в суді. Важливо: відсутність виплати не завжди означає порушення — спочатку потрібно з’ясувати підставу. Але якщо кошти належать військовому за законом, він має право вимагати належного нарахування та виплати", — резюмували у ТЦК.

Пост Житомирського ОТЦК. Фото: скриншот

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