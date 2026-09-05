Кто нужен на фронте — Николай Зинкевич перечислил специалистов для технологической войны

Николай Зинкевич. Фото: facebook.com/mikola.zinkevic.220982

Командир подразделения ударных НРК NC13 3-й ОШБр Третьего армейского корпуса Николай Зинкевич заявил, что в технологической войне требуется больше логики, чем физических усилий. Поэтому для этого подходят все, в частности IT-специалисты, геймеры и не только.

Об этом Николай Зинкевич с позывным "Макар" рассказал в эфире "День.LIVE".

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Кто сейчас нужен Силам обороны Украины

Во время эфира Зинкевич отметил, что робот заменяет бойца на поле боя, однако для его управления, планирования задач, обслуживания и других задач нужны люди. По его словам, когда он был командиром штурмовой группы, от людей требовались физическая подготовка и тактические навыки. Сейчас же в технологической войне нужны люди, умеющие мыслить логически.

"Технологическая война требует больше логики, чем физических усилий. Но все равно нужны люди: специалисты, ИТ-специалисты, инженеры, операторы ударных беспилотных летательных аппаратов, персонал, обслуживающий их, механики, сварщики, водители — все это необходимо", — сказал военный.

Он добавил, что на войне нужны все люди, и в технологической войне тоже всем найдётся место. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, самая важная работа всегда будет возложена на украинского пехотинца.

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"Поверьте, это самая тяжелая работа. Я знаю, что такое быть пехотинцем в 2023–2024 годах, и я вижу, как изменился фронт сейчас. 2025 и 2026 годы для пехотинца — ну, пехотинцы — это титаны, и здесь нельзя забывать, что на самом деле весь фронт лежит на плечах обычного украинского пехотинца, и этому нужно отдать дань уважения. Наша задача — сделать все, чтобы пехотинцам как можно реже приходилось находиться на поле боя и снять с них максимальную нагрузку", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что в корпус продолжают поступать добровольцы. Поток сохраняется даже на фоне кризиса мобилизации, и весь секрет — в доверии к командирам.

Также мы писали, что Жорин назвал мобилизацию женщин бредом.