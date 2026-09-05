Хто потрібен на фронті - Микола Зінкевич перечислив фахівців для технологічної війни

Микола Зінкевич. Фото: facebook.com/mikola.zinkevic.220982

Командир підрозділу ударних НРК NC13 3-ї ОШБр Третього армійського корпусу Микола Зінкевич заявив, що у технологічній війні потрібно більше логіки, ніж фізичних зусиль. Тому для цього підходять усі, зокрема люди з IT, геймери і не тільки.

Про це Микола Зінкевич із позивним "Макар" розповів в ефірі "День.LIVE".

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Хто наразі потрібен Силам оборони України

Під час ефіру Зінкевич зазначив, що робот заміняє бійця на полі бою, однак для його керування, планування задач, обслуговування та інших завдань потрібні люди. За його словами, коли він був командиром штурмової групи, тоді від людей була потрібна фізична підготовка та тактичні навички. Наразі ж у технологічній війні потрібні люди, які вміють думати логічно.

"Технологічна війна вимагає більше логіки, ніж фізичних зусиль. Але це все одно потрібні люди, спеціалісти, IT-спеціалісти, інженери, оператори ударних НРК, персонал, який обслуговує їх, механіки, зварювальники, водії, це все потрібно", — сказав військовий.

Він додав, що на війні потрібні всі люди і в технологічній війні теж всім знайдеться місце. При цьому він наголосив, що попри це найважливіша робота завжди буде покладена на українського піхотинця.

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"Повірте, це найважча робота. Я знаю, що таке бути піхотинцем у 2023-2024 роках, і я бачу, як фронт змінився зараз. 2025 і 2026 роки для піхотинця — ну, піхотинці це титани, і тут потрібно не забувати те, що насправді весь фронт лежить на плечах звичайного українського піхотинця, і цьому потрібно віддати честь. Наша задача — зробити все, щоб, якомога менше, піхотинцям потрібно було знаходитись на полі бою і зняти з них максимальну атаку", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що до корпусу продовжують приходити добровольці. Потік зберігається навіть на тлі кризи мобілізації і весь секрет в довірі до командирів.

Також ми писали, що Жорін назвав мобілізацію жінок маячнею.