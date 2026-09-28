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Главная Мобилизация Военный вместо службы уклонялся и делал ремонты: приговор суда

Военный вместо службы уклонялся и делал ремонты: приговор суда

Ua ru
28 сентября 2026 03:32
Военнослужащий уклонился от службы и получал выплаты — суд его наказал
Судебное решение. Фото: скриншот с YouTube

В Чернигове судили военнослужащего, который уклонялся от службы, незаконно получал выплаты и вместо пребывания в воинской части занимался ремонтом объектов недвижимости своего командира. За содеянное суд назначил ему определенное наказание и взыскал деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Чернігів".

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является солдатом и работал водителем-электриком в одной из воинских частей.

В январе 2024 года мужчина согласился на предложение командира воинской части выполнять ремонтные работы на объектах недвижимости, принадлежащих командиру и его близким родственникам. Под видом выполнения «специальных задач» военнослужащий регулярно занимался строительными работами, доставлял строительные материалы, инструменты и оборудование.

При этом он распоряжался своим временем по собственному усмотрению, фактически не выполняя своих воинских обязанностей, и скрывал это.

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В деле указано, что с февраля по ноябрь 2024 года мужчине продолжали начислять и выплачивать денежное довольствие. Общая сумма превысила 200 тысяч гривен. Именно эти средства суд признал ущербом, нанесенным государству.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что из уважения к командиру не смог отказать ему в выполнении таких работ. Также мужчина хотел возместить причиненный государству ущерб и обращался в воинскую часть, чтобы получить реквизиты для перечисления средств. Однако там ему сообщили, что на данный момент механизма для добровольного возврата этих средств нет — это можно сделать только на основании решения суда.

Решение суда

Деснянский районный суд Чернигова признал мужчину виновным в уклонении от военной службы по ч. 4 ст. 409 УК Украины, а также в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения и причинившем потерпевшему значительный ущерб, по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

По совокупности этих правонарушений суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время от реального отбывания наказания мужчину освободили, установив два года испытательного срока.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск прокуратуры и постановил взыскать с военнослужащего более 200 тысяч гривен ущерба, причиненного государству.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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