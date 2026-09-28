Військовий ухилився від служби та отримував виплати - суд його покарав

Судове рішення. Фото: скриншот YouTube

У Чернігові судили військового, який ухилявся від служби, незаконно отримував виплати, і замість перебування у військовій частині робив ремонти на об'єктах нерухомості свого командира. За скоєне суд призначив йому певне покарання та стягнув гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Чернігів".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є солдатом та працював водієм-електриком в одній із військових частин.

У січні 2024 року чоловік погодився на пропозицію командира військової частини виконувати ремонтні роботи на об'єктах нерухомості, що належали командиру та його близьким родичам. Під виглядом виконання "спеціальних задач" військовослужбовець регулярно займався будівельними роботами, доставляв будівельні матеріали, інструменти й обладнання.

Водночас він проводив час на власний розсуд, фактично не виконуючи своїх військових обов'язків, і приховував це.

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У справі вказано, що із лютого по листопад 2024 року чоловіку продовжували нараховувати та виплачувати грошове забезпечення. Загальна сума перевищила 200 тисяч гривень. Саме ці кошти суд визнав шкодою, завданою державі.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєному. Він пояснив, що через повагу до командира не зміг відмовити йому у виконанні таких робіт. Також чоловік хотів відшкодувати завдані державі збитки й звертався до військової частини, щоб отримати реквізити для перерахування коштів. Однак там йому повідомили, що наразі механізму для добровільного повернення цих коштів немає — це можливо зробити лише на підставі рішення суду.

Рішення суду

Деснянський районний суд Чернігова визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби за ч. 4 ст. 409 ККУ, а також у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану та такого, що завдало потерпілому значної шкоди, за ч. 3 ст. 190 КК України.

За сукупністю цих правопорушень суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили, встановивши два роки іспитового строку.

Крім того, суд повністю задовольнив цивільний позов прокуратури та постановив стягнути з військовослужбовця понад 200 тисяч гривень збитків, завданих державі.

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