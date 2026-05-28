Военные после службы могут получить единовременное пособие

Украинские воины после увольнения со службы имеют право на единовременное денежное пособие. Однако размер и порядок ее начисления зависят от двух факторов - категории военного и основания увольнения.

Кто может получить единовременную денежную помощь

В Минобороны пояснили, что для контрактников и кадровых военных размер помощи исчисляется в процентах от месячного денежного обеспечения без учета боевых доплат. Начисление производится за каждый год службы. Предусмотрено несколько вариантов выплат, детальнее ниже.

Первый вариант — это 50% месячного денежного обеспечения за каждый год службы - независимо от выслуги лет, если увольнение произошло из-за:

состояния здоровья;

пребывания в плену;

завершения контракта во время особого периода после не менее 24 месяцев службы.

Второй вариант предусматривает 50% денежного обеспечения за каждый год службы — при наличии выслуги от 10 лет, если причиной увольнения стали:

достижение предельного возраста;

окончание контракта;

сокращение штатов;

семейные обстоятельства.

И третий вариант предусматривает 25% денежного обеспечения за каждый год службы — при выслуге свыше 10 лет в случае:

увольнения по собственному желанию в мирное время;

увольнения по семейным обстоятельствам в мирное время.

Для мобилизованных военнослужащих и офицеров, призванных на службу, действует отдельный механизм начисления. Им выплачивают 4% денежного обеспечения за каждый месяц службы, однако общая сумма не может быть меньше 25% месячного обеспечения независимо от продолжительности службы.

Отдельно для офицеров по призыву предусмотрена фиксированная выплата - 50% от месячного денежного обеспечения.

Единовременное пособие осуществляется в день увольнения с военной службы.

