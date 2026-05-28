Військові після служби можуть отримати одноразову допомогу

Військові після служби можуть отримати одноразову допомогу

Дата публікації: 28 травня 2026 07:30
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українські воїни після звільнення зі служби мають право на одноразову грошову допомогу. Однак розмір і порядок її нарахування залежать від двох факторів — категорії військового та підстави звільнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Хто може отримати одноразову грошову допомогу

У Міноборони пояснили, що для контрактників і кадрових військових розмір допомоги обчислюється у відсотках від місячного грошового забезпечення без врахування бойових доплат. Нарахування проводиться за кожен рік служби. Передбачено кілька варіантів виплат, детальніше нижче.

Перший варіант — це 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби — незалежно від вислуги років, якщо звільнення відбулося через:

  • стан здоров’я;
  • перебування у полоні;
  • завершення контракту під час особливого періоду після щонайменше 24 місяців служби.

Другий варіант передбачає 50% грошового забезпечення за кожен рік служби — за наявності вислуги від 10 років, якщо причиною звільнення стали:

  • досягнення граничного віку;
  • закінчення контракту;
  • скорочення штатів;
  • сімейні обставини.

І третій варіант передбачає 25% грошового забезпечення за кожен рік служби — при вислузі понад 10 років у разі:

  • звільнення за власним бажанням у мирний час;
  • звільнення через сімейні обставини у мирний час.

Для мобілізованих військовослужбовців та офіцерів, призваних на службу, діє окремий механізм нарахування. Їм виплачують 4% грошового забезпечення за кожен місяць служби, однак загальна сума не може бути меншою за 25% місячного забезпечення незалежно від тривалості служби.

Окремо для офіцерів за призовом передбачено фіксовану виплату — 50% від місячного грошового забезпечення.

Одноразова допомога здійснюється у день звільнення з військової служби.

Як повідомляло Новини.LIVE, Кабмін України знайшов варіант, же знайти гроші на фінансування виплат військовим. Кредит ЄС при цьому не будуть використовувати.

Також ми писали, хто з військових може отримати пенсію за вислугу років.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
