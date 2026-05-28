Військові після служби можуть отримати одноразову допомогу

Українські воїни після звільнення зі служби мають право на одноразову грошову допомогу. Однак розмір і порядок її нарахування залежать від двох факторів — категорії військового та підстави звільнення.

Хто може отримати одноразову грошову допомогу

У Міноборони пояснили, що для контрактників і кадрових військових розмір допомоги обчислюється у відсотках від місячного грошового забезпечення без врахування бойових доплат. Нарахування проводиться за кожен рік служби. Передбачено кілька варіантів виплат, детальніше нижче.

Перший варіант — це 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби — незалежно від вислуги років, якщо звільнення відбулося через:

стан здоров’я;

перебування у полоні;

завершення контракту під час особливого періоду після щонайменше 24 місяців служби.

Другий варіант передбачає 50% грошового забезпечення за кожен рік служби — за наявності вислуги від 10 років, якщо причиною звільнення стали:

досягнення граничного віку;

закінчення контракту;

скорочення штатів;

сімейні обставини.

І третій варіант передбачає 25% грошового забезпечення за кожен рік служби — при вислузі понад 10 років у разі:

звільнення за власним бажанням у мирний час;

звільнення через сімейні обставини у мирний час.

Для мобілізованих військовослужбовців та офіцерів, призваних на службу, діє окремий механізм нарахування. Їм виплачують 4% грошового забезпечення за кожен місяць служби, однак загальна сума не може бути меншою за 25% місячного забезпечення незалежно від тривалості служби.

Окремо для офіцерів за призовом передбачено фіксовану виплату — 50% від місячного грошового забезпечення.

Одноразова допомога здійснюється у день звільнення з військової служби.

