Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військовий під час повторного СЗЧ убив сусіда: рішення суду

Військовий під час повторного СЗЧ убив сусіда: рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 03:32
Суд обрав військовому покарання за вбивство і подвійне СЗЧ
Судове засідання, затриманий військовослужбовець. Фото: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, "Громадське радіо". Колаж: Новини.LIVE

У Запоріжжі винесли вирок військовослужбовцю. Чоловік двічі скоював СЗЧ, а під час останньої втечі ще й убив сусіда. Суд призначив йому реальний термін ув'язнення.

Про це 21 липня повідомило ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант, який служив в одній із військових частин на Запорізькому напрямку, у червні та грудні 2024 року залишав місце служби без дозволу командування. Після другого СЗЧ він проживав у гуртожитку, поконфліктував там із сусідом і завдав останньому смертельних травм

На службу порушник не повернувся, доки його не затримали правоохоронці. 

Рішення суду 

Обвинувачений не визнав свою провину, але суддя дійшов висновку, що злочин підтверджений достатньою кількістю доказів. Фігуранта засудили до 11 років позбавлення волі.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що на Полтавщині боєць двічі тікав із військової частини. Обидва рази його повертали на службу поліцейські. За вчинене чоловік проведе п'ять років у в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що суд визнав жительку Полтавщини винною в перешкоджанні мобілізації. Жінка у Viber-cпільноті поширювала інформацію про розташування блокпостів. Упродовж двох років вона перебуватиме на іспитовому строку.

суд армія судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації