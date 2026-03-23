Военный может восстановить документы, находясь в СОЧ

Военный может восстановить документы, находясь в СОЧ

Дата публикации 23 марта 2026 16:26
Военный может восстановить документы, находясь в СОЧ
Военнослужащий ВСУ. Фото: tl.if.court.gov.ua

Самовольное оставление воинской части не лишает военнослужащего основных гражданских прав. В частности, получения новых документов. Юристы объяснили, как это сделать и куда обращаться.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

СОЧ и оставленные документы

Во время полномасштабной российско-украинской войны в Вооруженных силах Украины фиксируются случаи СОЧ, самовольного оставления военнослужащими своей части. СОЧ считается серьезным уголовным правонарушением и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

К юристам обратился военнослужащий, который совершил самовольное оставление части. Гражданин рассказал, что все его документы (паспорт, идентификационный налоговый номер и военный билет) зашились в части.

Мужчина поинтересовался, может ли он восстановить эти документы, находясь в статусе СОЧ. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что такое право у гражданина есть, и объяснили, как это сделать.

Инструкция по восстановлению документов

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, куда нужно обращаться гражданину для того, чтобы получить паспорт. Айвазян отметил: "Для того, чтобы сделать новый паспорт, Вам необходимо обратиться в ГМС и подать соответствующее заявление".

При этом, отметил юрист, если паспорт потерян или похищен, предварительно нужно обратиться с заявлением в полицию. Юрий Айвазян признал: "К сожалению, вместо Вас получить паспорт никто не сможет".

За военно-учетным документом, добавил адвокат, никуда идти не надо. Айвазян напомнил: "Что касается военного билета, то с декабря 2025 года бумажные ВУД больше не выдаются, вместо последних действует электронный военно-учетный документ, сформированный через приложение "Резерв+" или через "Дію".

Напомним, мы ранее писали о том, какие права имеет военный, который пробыл в СВЧ до трех дней.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.

Добавим, мы сообщали о том, есть ли разница в СОЧ из армии и военного вуза.

Курсант юридически не отличается от военнослужащего Вооруженных сил Украины. Поэтому самовольное оставление военного вуза будет иметь такую же юридическую силу, как и СОЧ в армии.

как восстановить потерянный паспорт СОЧ военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
