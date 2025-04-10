СОЧ в украинской армии до 3 дней — чем отличается и какие имеет права военный

СОЧ до трех дней — какие права у военного
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Куда вернется военный из трехдневного СОЧ
Самовольное оставление воинской части — это серьезное уголовное преступление.
Но если военнослужащий вернулся из СОЧ в течение трех суток, он имеет определенные права.
Кроме того, что уголовное дело в таком случае не будет возбуждено, военный может сразу вернуться в ту часть, из которой он сбежал.
Во всех остальных случаях военнослужащий обязательно попадет в резервный батальон, и только откуда его направят на новое место службы.
Что будет с деньгами и вещами для военнослужащего
Военнослужащий, чье СОЧ длилось менее трех суток, имеет еще одно существенное право.
После того, как он вернется, для него тут же возобновится выплата денежного обеспечения.
Также в отношении этого военного сразу же возобновится поставка продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.
Напомним, мы ранее писали о том, когда уголовное дело за самовольное оставление воинской части не открывается.
Добавим, мы сообщали о том, начислят ли военнослужащему зарплату за месяц, в котором тот совершил СОЧ.
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