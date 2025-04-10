СОЧ в украинской армии до 3 дней — чем отличается и какие имеет права военный

Задержанный военнослужащий. Фото: ukr.radio

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Самовольное оставление воинской части — это серьезное уголовное преступление.

Но если военнослужащий вернулся из СОЧ в течение трех суток, он имеет определенные права.

Кроме того, что уголовное дело в таком случае не будет возбуждено, военный может сразу вернуться в ту часть, из которой он сбежал.

Во всех остальных случаях военнослужащий обязательно попадет в резервный батальон, и только откуда его направят на новое место службы.

Что будет с деньгами и вещами для военнослужащего

Военнослужащий, чье СОЧ длилось менее трех суток, имеет еще одно существенное право.

После того, как он вернется, для него тут же возобновится выплата денежного обеспечения.

Также в отношении этого военного сразу же возобновится поставка продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.

Напомним, мы ранее писали о том, когда уголовное дело за самовольное оставление воинской части не открывается.

Добавим, мы сообщали о том, начислят ли военнослужащему зарплату за месяц, в котором тот совершил СОЧ.