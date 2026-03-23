Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військовий може поновити документи, перебуваючи в СЗЧ

Військовий може поновити документи, перебуваючи в СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 16:26
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: tl.if.court.gov.ua

Самовільне залишення військової частини не позбавляє військовослужбовця основних громадянських прав. Зокрема, отримання нових документів. Юристи пояснили, як це зробити і куди звертатися.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

СЗЧ і залишені документи

Під час повномасштабної російсько-української війни в Збройних силах України фіксуються випадки СЗЧ, самовільного залишення військовослужбовцями своєї частини. СЗЧ вважається серйозним кримінальним правопорушенням і карається відповідно до Кримінального кодексу України.

До юристів звернувся військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини. Громадянин розповів, що усі його документи (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та військовий квиток) зашилися у частині.

Чоловік поцікавився, чи може він відновити ці документи, перебуваючи у статусі СЗЧ. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що таке право у громадянина є, і пояснили, як це зробити.

Інструкція з відновлення документів

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, куди потрібно звертатися громадянину для того, аби отримати паспорт. Айвазян зазначив: "Для того, аби зробити новий паспорт, Вам необхідно звернутись до ДМС та подати відповідну заяву".

При цьому, наголосив юрист, якщо паспорт втрачений чи викрадений, попередньо потрібно звернутись із заявою до поліції. Юрій Айвазян визнав: "На жаль, замість Вас отримати паспорт ніхто не зможе".

За військово-обліковим документом, додав адвокат, нікуди йти не треба. Айвазян нагадав: "Щодо військового квитка, то з грудня 2025 року паперові ВОД більше не видаються, замість останніх діє електронний військово-обліковий документ, сформований через застосунок "Резерв+" або через "Дію".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які права має військовий, який пробув у СЗЧ до трьох днів.

Військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, може повернутися до своєї військової частини. Також він має право на грошове та інші види забезпечення.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є різниця у СЗЧ з армії та військового вишу.

Курсант юридично не відрізняється від військовослужбовця Збройних сил України. Тож самовільне залишення військового вишу матиме таку ж юридичну силу, як і СЗЧ у армії.

як відновити загублений паспорт СЗЧ військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації