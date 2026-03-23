Військовий може поновити документи, перебуваючи в СЗЧ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: tl.if.court.gov.ua

Самовільне залишення військової частини не позбавляє військовослужбовця основних громадянських прав. Зокрема, отримання нових документів. Юристи пояснили, як це зробити і куди звертатися.

СЗЧ і залишені документи

Під час повномасштабної російсько-української війни в Збройних силах України фіксуються випадки СЗЧ, самовільного залишення військовослужбовцями своєї частини. СЗЧ вважається серйозним кримінальним правопорушенням і карається відповідно до Кримінального кодексу України.

До юристів звернувся військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини. Громадянин розповів, що усі його документи (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та військовий квиток) зашилися у частині.

Чоловік поцікавився, чи може він відновити ці документи, перебуваючи у статусі СЗЧ. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що таке право у громадянина є, і пояснили, як це зробити.

Інструкція з відновлення документів

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, куди потрібно звертатися громадянину для того, аби отримати паспорт. Айвазян зазначив: "Для того, аби зробити новий паспорт, Вам необхідно звернутись до ДМС та подати відповідну заяву".

При цьому, наголосив юрист, якщо паспорт втрачений чи викрадений, попередньо потрібно звернутись із заявою до поліції. Юрій Айвазян визнав: "На жаль, замість Вас отримати паспорт ніхто не зможе".

За військово-обліковим документом, додав адвокат, нікуди йти не треба. Айвазян нагадав: "Щодо військового квитка, то з грудня 2025 року паперові ВОД більше не видаються, замість останніх діє електронний військово-обліковий документ, сформований через застосунок "Резерв+" або через "Дію".

Військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, може повернутися до своєї військової частини. Також він має право на грошове та інші види забезпечення.

Курсант юридично не відрізняється від військовослужбовця Збройних сил України. Тож самовільне залишення військового вишу матиме таку ж юридичну силу, як і СЗЧ у армії.