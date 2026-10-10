Суд оштрафовал военного, перекрывшего движение автомобиля ТЦК

Военный перекрыл движение авто ТЦК и разбил лобовое стекло: суд наказал
В Хмельницкой области состоялся суд над военнослужащим, который перекрыл движение служебного автомобиля представителей ТЦК и разбил лобовое стекло. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Zaxid.net".
Детали дела
Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 июня этого года в Полонном Шепетовского района.
Около 18:00 нетрезвый военный вступил в конфликт с сотрудниками ТЦК во дворе многоэтажного дома. Позже он догнал их на автомобиле Volvo и перегородил путь служебному транспорту.
"Обвиняемый вышел на проезжую часть и бросил неустановленный предмет в лобовое стекло служебного автомобиля Škoda. Размер ущерба от такого повреждения оценили в 9 750 грн", — говорится в материалах дела.
Во время судебного заседания мужчина признал вину в полном объеме и выразил раскаяние. По его словам, на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения, что привело к «неконтролируемому и недостойному поведению».
Военнослужащий также заявил, что осознал свои ошибки и пообещал не повторять подобного в будущем.
Решение суда
Полонский районный суд Хмельницкой области признал военнослужащего виновным в хулиганстве по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.
Приговор суда не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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