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Главная Мобилизация Военный перекрыл движение авто ТЦК и разбил лобовое стекло: суд наказал

Военный перекрыл движение авто ТЦК и разбил лобовое стекло: суд наказал

Ua ru
10 октября 2026 03:32
Суд оштрафовал военного, перекрывшего движение автомобиля ТЦК
Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Хмельницкой области состоялся суд над военнослужащим, который перекрыл движение служебного автомобиля представителей ТЦК и разбил лобовое стекло. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Zaxid.net".

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Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 июня этого года в Полонном Шепетовского района.

Около 18:00 нетрезвый военный вступил в конфликт с сотрудниками ТЦК во дворе многоэтажного дома. Позже он догнал их на автомобиле Volvo и перегородил путь служебному транспорту.

"Обвиняемый вышел на проезжую часть и бросил неустановленный предмет в лобовое стекло служебного автомобиля Škoda. Размер ущерба от такого повреждения оценили в 9 750 грн", — говорится в материалах дела.

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Во время судебного заседания мужчина признал вину в полном объеме и выразил раскаяние. По его словам, на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения, что привело к «неконтролируемому и недостойному поведению».

Военнослужащий также заявил, что осознал свои ошибки и пообещал не повторять подобного в будущем.

Решение суда

Полонский районный суд Хмельницкой области признал военнослужащего виновным в хулиганстве по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Приговор суда не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.

суд Украина военные ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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