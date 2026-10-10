Суд оштрафував військового, який перекрив рух авто ТЦК

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Хмельницькій області судили військового, який перекрив рух службового авто представників ТЦК та розбив лобове скло. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Zaxid.net".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія сталася 22 червня цього року в Полонному Шепетівського району.

Близько 18:00 нетверезий військовий вступив у конфлікт із працівниками ТЦК у дворі багатоповерхового будинку. Пізніше він наздогнав їх на автомобілі Volvo та перегородив шлях службовому транспорту.

"Обвинувачений вийшов на проїзну частину та кинув невстановлений предмет у лобове скло службового автомобіля Škoda. Розмір збитків від такого пошкодження оцінили у 9 750 грн", — йдеться у матеріалах справи.

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Під час судового засідання чоловік визнав провину в повному обсязі та висловив каяття. За його словами, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до "неконтрольованої та негідної поведінки".

Військовослужбовець також заявив, що усвідомив свої помилки та пообіцяв не повторювати подібного в майбутньому.

Рішення суду

Полонський районний суд Хмельницької області визнав військовослужбовця винним у хуліганстві за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень.

Вирок суду не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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