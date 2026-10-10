Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військовий перекрив рух авто ТЦК та розбив лобове скло: суд покарав

Військовий перекрив рух авто ТЦК та розбив лобове скло: суд покарав

Ua ru
10 жовтня 2026 03:32
Суд оштрафував військового, який перекрив рух авто ТЦК
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Хмельницькій області судили військового, який перекрив рух службового авто представників ТЦК та розбив лобове скло. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Zaxid.net".

Реклама

Деталі справи 

Згідно з матеріалами справи, подія сталася 22 червня цього року в Полонному Шепетівського району.

Близько 18:00 нетверезий військовий вступив у конфлікт із працівниками ТЦК у дворі багатоповерхового будинку. Пізніше він наздогнав їх на автомобілі Volvo та перегородив шлях службовому транспорту.

"Обвинувачений вийшов на проїзну частину та кинув невстановлений предмет у лобове скло службового автомобіля Škoda. Розмір збитків від такого пошкодження оцінили у 9 750 грн", — йдеться у матеріалах справи.

Читайте також:

Під час судового засідання чоловік визнав провину в повному обсязі та висловив каяття. За його словами, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до "неконтрольованої та негідної поведінки".

Військовослужбовець також заявив, що усвідомив свої помилки та пообіцяв не повторювати подібного в майбутньому.

Рішення суду

Полонський районний суд Хмельницької області визнав військовослужбовця винним у хуліганстві за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень.

Вирок суду не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.

суд Україна військові ТЦК та СП судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації