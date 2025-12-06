Госпитализация военного в отпуске - куда воин должен обратиться

Украинские военные в больнице. Фото: "Суспільне"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который заболел во время отпуска и попал в больницу, должен сообщить о своем состоянии, если не успевает вовремя вернуться в свое подразделение из отпуска. Юристы объяснили, куда именно такой военный должен обратиться.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Болезнь во время отпуска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют законное право на ежегодный отпуск, независимо от того, мобилизованы они или служат в ВСУ на контракте.

К юристам обратилась жена военнослужащего, который во время пребывания в отпуске серьезно заболел.

Состояние здоровья военного вызвало его госпитализацию.

Женщина поинтересовалась, куда нужно сообщить о болезни и лечении военнослужащего, чтобы тот не считался осуществляющим СВЧ, если до окончания отпуска он не вылечится и не вернется в свою воинскую часть.

Куда должен обратиться больной военный

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, напомнил, что каждый военнослужащий, который отбывает из своей воинской части, должен стать на учет в соответствующем территориальном центре комплектования.

"Нужно обратиться в ТЦК, в котором мужчина стал на учет на время пребывания в отпуске", — подчеркнул юрист, отвечая на вопрос жены военнослужащего.

Военный должен сообщить в территориальный центр комплектования, что он заболел и где проходит лечение, вследствие чего не может вовремя вернуться в свое подразделение.

