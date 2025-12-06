Видео
Видео

Главная Мобилизация Военный попал в больницу — куда обращаться

Военный попал в больницу — куда обращаться

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 20:00
Госпитализация военного в отпуске - куда воин должен обратиться
Украинские военные в больнице. Фото: "Суспільне"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который заболел во время отпуска и попал в больницу, должен сообщить о своем состоянии, если не успевает вовремя вернуться в свое подразделение из отпуска. Юристы объяснили, куда именно такой военный должен обратиться.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Болезнь во время отпуска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют законное право на ежегодный отпуск, независимо от того, мобилизованы они или служат в ВСУ на контракте.

К юристам обратилась жена военнослужащего, который во время пребывания в отпуске серьезно заболел.

Состояние здоровья военного вызвало его госпитализацию.

Женщина поинтересовалась, куда нужно сообщить о болезни и лечении военнослужащего, чтобы тот не считался осуществляющим СВЧ, если до окончания отпуска он не вылечится и не вернется в свою воинскую часть.

Куда должен обратиться больной военный

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, напомнил, что каждый военнослужащий, который отбывает из своей воинской части, должен стать на учет в соответствующем территориальном центре комплектования.

"Нужно обратиться в ТЦК, в котором мужчина стал на учет на время пребывания в отпуске", — подчеркнул юрист, отвечая на вопрос жены военнослужащего.

Военный должен сообщить в территориальный центр комплектования, что он заболел и где проходит лечение, вследствие чего не может вовремя вернуться в свое подразделение.

Напомним, мы ранее писали о том, что должен делать военный, если отпуск для лечения заканчивается, но состояние здоровья начало ухудшаться.

Добавим, мы сообщали о том, как решить ситуацию, когда после лечения солдата не пускают на ВВК.

болезнь отпуск ТЦК и СП военнослужащие СОЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
