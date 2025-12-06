Госпіталізація військового у відпустці - куди воїн має звернутися

Українські військові у лікарні. Фото: "Суспільне"

Військовослужбовець Збройних сил України, який захворів під час відпустки і потрапив у лікарню, має повідомити про свій стан, якщо не встигає вчасно повернутися до свого підрозділу з відпустки. Юристи пояснили, куди саме такий військовий має звернутися.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Хвороба під час відпустки

Військовослужбовці Збройних сил України мають законне право на щорічну відпустку, незалежно від того, мобілізовані вони чи служать у ЗСУ на контракті.

До юристів звернулася дружина військовослужбовця, який під час перебування у відпустці серйозно захворів.

Стан здоров’я військового спричинив його госпіталізацію.

Жінка поцікавилася, куди потрібно повідомити про хворобу і лікування військовослужбовця, щоб той не вважався таким, що здійснює СЗЧ, якщо до закінчення відпустки він не вилікується і не повернеться до своєї військової частини.

Куди має звернутися хворий військовий

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, нагадав, що кожен військовослужбовець, який відбуває зі своєї військової частини, має стати на облік у відповідному територіальному центрі комплектування.

"Потрібно звернутися до ТЦК, у якому чоловік став на облік на час перебування у відпустці", — підкреслив юрист, відповідаючи на питання дружини військовослужбовця.

Військовий має повідомити в територіальний центр комплектування, що він захворів і де проходить лікування, внаслідок чого не може вчасно повернутися до свого підрозділу.

