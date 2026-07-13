Военный учет для 17-летних: способы и сроки постановки на учет

Сотрудники ТЦК и СП, мужчина в очереди в военкомате. Фото иллюстративное: korosten.today, Винницкий областной ТЦК и СП. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинские юноши, которым в этом году исполнилось или исполнится 17 лет, обязаны встать на воинский учет. Ребята 2009 года рождения имеют возможность сделать это дистанционно, без посещения ТЦК и СП. Воспользоваться удобной опцией в приложении «Резерв+» можно только до 31 июля включительно.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщает Новини.LIVE.

Три способа встать на учет для подростков

Для юношей, которым исполняется 17 лет, государство предусмотрело три варианта регистрации в зависимости от сроков:

до 31 июля включительно — самый простой способ онлайн через мобильное приложение "Резерв+";

после 31 июля и до достижения совершеннолетия — исключительно при личном посещении ТЦК и СП по месту жительства;

после 18 лет — автоматически на основании данных из баз Миграционной службы или через то же приложение "Резерв+".

Пошаговая инструкция по оформлению через "Резерв+"

Чтобы получить статус призывника, не выходя из дома, ребятам нужно выполнить несколько простых шагов:

загрузить приложение "Резерв+" или обновить его на смартфоне до последней версии;

авторизоваться с помощью BankID и нажать кнопку "Встать на учет";

внимательно проверить личные данные на экране и подтвердить действие;

подождать, пока система обработает запрос в реестрах.

Когда процесс завершится, в приложении появится электронный документ с пометкой "Призывник". Если подросток не сделает этого до конца июля, функция отключится, и до достижения 18 лет придется обращаться в ТЦК лично.

Как работает автоматический учет после 18 лет

Если парень достигнет совершеннолетия без военно-учетного документа, система попытается зарегистрировать его автоматически. В таком случае информация будет получена из баз Государственной миграционной службы. Юноше не придется идти в ТЦК, проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или нести документы — программа сама выберет нужное подразделение по зарегистрированному месту жительства. Уведомления об этом не приходят, поэтому проверять свой статус нужно самостоятельно.

Что делать, если статус в приложении "Не на учете"

Статус "Не на учете" не означает, что система еще не внесла данные. Для исправления ситуации нужно открыть "Резерв+", пройти авторизацию через BankID, обновить контакты и воспользоваться услугой "Стать на учет". Если после подтверждения данных статус не обновился или система выдает ошибку, придется обратиться непосредственно в ближайший ТЦК и СП.