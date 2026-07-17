В Украине обновили правила воинского учета для женщин с медицинским образованием

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

В Украине обновили правила воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Теперь процесс регистрации стал автоматизированным, а учебные заведения самостоятельно передают данные выпускниц в ТЦК и СП. При этом нахождение на учете не означает принудительную мобилизацию, ведь женщины могут поступить на военную службу только добровольно.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Автоматический учет, трудоустройство и штрафы для бизнеса

Отныне у университетов и колледжей есть всего семь дней после выпуска, чтобы отправить списки дипломированных специалисток в ТЦК. Эти данные сразу попадают в электронный реестр «Оберег», после чего выпускница должна в течение 60 дней обратиться в военкомат и пройти военно-медицинскую комиссию. Если же женщина получила диплом до 31 июля 2025 года, ей необходимо прийти в ТЦК и встать на учет самостоятельно. Для представительниц других профессий эта процедура остается исключительно добровольной.

Новые правила строго регулируют и вопросы трудоустройства. Руководители предприятий не имеют права принимать на работу медиков или фармацевтов без военно-учетного документа — бумажного или цифрового из приложения "Резерв+". За нарушение этого требования работодателям грозят штрафы. Если же работница была принята на работу до 18 мая 2024 года, компаниям рекомендуется самостоятельно уведомить об этом ТЦК в произвольной форме, чтобы избежать проблем во время проверок.

Кроме того, бизнес обязан вести списки персонального учета таких сотрудниц и фиксировать изменения их данных. При этом женщины не подлежат бронированию от мобилизации и не входят в общие квоты предприятия.