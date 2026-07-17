Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военный учет медицинских работников и фармацевтов: какие правила действуют для женщин

Военный учет медицинских работников и фармацевтов: какие правила действуют для женщин

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 04:30
В Украине обновили правила воинского учета для женщин с медицинским образованием
Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

В Украине обновили правила воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Теперь процесс регистрации стал автоматизированным, а учебные заведения самостоятельно передают данные выпускниц в ТЦК и СП. При этом нахождение на учете не означает принудительную мобилизацию, ведь женщины могут поступить на военную службу только добровольно.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Автоматический учет, трудоустройство и штрафы для бизнеса

Отныне у университетов и колледжей есть всего семь дней после выпуска, чтобы отправить списки дипломированных специалисток в ТЦК. Эти данные сразу попадают в электронный реестр «Оберег», после чего выпускница должна в течение 60 дней обратиться в военкомат и пройти военно-медицинскую комиссию. Если же женщина получила диплом до 31 июля 2025 года, ей необходимо прийти в ТЦК и встать на учет самостоятельно. Для представительниц других профессий эта процедура остается исключительно добровольной.

Новые правила строго регулируют и вопросы трудоустройства. Руководители предприятий не имеют права принимать на работу медиков или фармацевтов без военно-учетного документа — бумажного или цифрового из приложения "Резерв+". За нарушение этого требования работодателям грозят штрафы. Если же работница была принята на работу до 18 мая 2024 года, компаниям рекомендуется самостоятельно уведомить об этом ТЦК в произвольной форме, чтобы избежать проблем во время проверок.

Кроме того, бизнес обязан вести списки персонального учета таких сотрудниц и фиксировать изменения их данных. При этом женщины не подлежат бронированию от мобилизации и не входят в общие квоты предприятия.

Читайте также:
военный учет мобилизация женщины на войне
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации