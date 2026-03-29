В Украине появилась билборды с женщинами в ВСУ: будет ли мобилизация

Украинские военнослужащие.

В украинских городах появились билборды, где указано, что "Защита Украины - это женское дело. Некоторые украинские восприняли их так, будто бы призвал для женщин готовиться к мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE, в комментарии "24 Каналу" начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подика ответил, соответствуют ли предположения граждан действительности.

Планируется ли мобилизация женщин в Украине

Заметим, что в субботу, 28 марта, в соцсетях распространили видеоролик, на котором мужчина показал билборд с рекламой от Drone Force. На плакате была видна надпись "Защита Украины — это женское дело". Это и вызвало предположение, что началась рекламная кампания по мобилизации женщин.

Однако в Сухопутных войсках подчеркнули, что защита страны является общим делом всех граждан. По словам Подика, билборд это лишь рекламная кампания, а не факт того, что оборонять страну должны только женщины.

"Это рекламная кампания для того, чтобы женщины, которые имеют желание добровольно присоединиться к Вооруженным Силам, именно в беспилотные составляющие, ведь там Drone Force, они через рекрутинговый центр обращаются и принимают решение", — сказал он.

Также Андрей Подика отметил, что служба женщин в Украине является исключительно добровольным делом. Он предположил, что возмущение относительно плаката может быть связано с пропагандой РФ.

"Я акцентирую на том, что никаких законодательных актов или документов у нас не произошло по мобилизации женщин", — резюмировал он.

