Жена подписала контракт: мужа в ВСУ она не заменит

Женщины в Вооруженных силах Украины. Фото: бригада "Кара-Даг"

Украинские гражданки имеют право на военную службу. Для этого им нужно подписать контракт с ВСУ или другими военными структурами. Но этот шаг не освобождает их мужей от службы в армии по мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контракт жены, увольнение мужа

В Силах обороны Украины служат не только мужчины, но и женщины. Они могут попасть как в ВСУ, так и в другие силовые структуры, например, Государственная пограничная служба Украины или Национальная гвардия Украины.

В отличие от мужчин, женщины в Украине не подлежат мобилизации. Они могут проходить военную службу только на добровольной основе.

К юристам обратился гражданин, жена которого планирует подписать контракт на службу в ГПСУ. Мужчина поинтересовался, даст ли это ему право на отсрочку от мобилизации или увольнение из рядов ВСУ, если жена, другой член семьи, уже является военнослужащим. Гражданин уточнил: "Может ли жена заменить меня?"

Читайте также:

Увольнение из армии невозможно

Юристы, комментируя такую гипотетическую ситуацию, отметили, что она в принципе невозможна. Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "К сожалению, такую замену осуществить невозможно".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил слова коллеги. Айвазян отметил: "Основания для увольнения с военной службы перечислены в статье 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Среди них отсутствует такое, которое приведено Вами. К сожалению, женщина не может заменить Вас на службе".

Таким образом, гипотетическое подписание контракта с ВСУ или другими военными структурами со стороны жены никоим образом не влияет на статус мужа. Этот шаг не даст ему права ни на отсрочку от мобилизации, ни на увольнение из армии.

В Вооруженных силах Украины доступны вакансии для женщин, которые максимально соответствуют гражданским. Среди таких бухгалтер, делопроизводитель, медик, медицинская сестра или фельдшер. В то же время есть и боевые должности, на которых украинки максимально реализуют свои способности.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в октябре 2025 года рассказала, что в ВСУ сейчас служат 68 тысяч женщин. Из них более 5000 выполняют задачи непосредственно на передовой.