Україна
Военный усыновил ребенка — имеет ли право на отпуск

Дата публикации 16 января 2026 12:20
Усыновление ребенка военным - когда имеет право на отпуск
Военный с ребенком. Фото: "АрміяInform"

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины усыновил одного или нескольких детей, он может претендовать на специальный социальный отпуск. Продолжительность этого отпуска зависит от того, сколько детей было усыновлено военным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Елена Дудченко.

Отпуск после усыновления

Военнослужащие, как и все остальные граждане Украины, имеют право на усыновление детей.

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, может ли он получить отдельный отпуск в связи с усыновлением ребенка.

"Отпуск по усыновлению ребенка — это социальный отпуск", — отметила в комментарии военному юрист Елена Дудченко.

Поэтому, как и любой социальный отпуск, его можно попробовать получить, подав рапорт на имя командира воинской части.

Сколько дней будет длиться и когда можно получить

Дудченко рассказала о продолжительности такого отпуска, в зависимости от того, сколько детей усыновил военнослужащий.

"Военному предоставляется единовременно оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - в случае усыновления двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней", — отметила юрист.

Отпуск можно получить после того, как решение суда об усыновлении вступит в законную силу.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько длится ежегодный основной отпуск военнослужащего ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, может ли военный получить отпуск для того, чтобы сдать сессию в высшем учебном заведении.

ВСУ дети отпуск усыновление ребенка военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
