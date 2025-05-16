Отпуск для военного - имеет ли право воин на отпуск для сессии в вузе

Военнослужащие на обучении. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий не может взять во время службы в ВСУ отпуск для обучения на заочном отделении высшего учебного заведения. Отпуска предоставляются только плановые или внеплановые, по семейным обстоятельствам.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отпуск для того, чтобы сдать сессию

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины и одновременно учится на заочном отделении университета.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он получить отпуск для того, чтобы сдать очередную сессию в высшем учебном заведении.

"У Вас нет законных оснований для этого", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какие отпуска предоставляются военным

Юрист объяснил, на какие именно отпуска имеет право украинский военнослужащий.

"Или ежегодный отпуск, или отпуск по семейным обстоятельствам", — подчеркнул Айвазян.

Отпуск же для обучения не предусмотрен для военнослужащих ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть виды отпусков для военнослужащих и сколько они будут длиться.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть условия для получения военным отпуска по семейным обстоятельствам.