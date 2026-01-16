Відео
Україна
Відео

Головна Мобілізація Військовий усиновив дитину — чи має право на відпустку

Військовий усиновив дитину — чи має право на відпустку

Дата публікації: 16 січня 2026 12:20
Усиновлення дитини військовим - коли має право на відпустку
Військовий з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовослужбовець Збройних сил України усиновив одну чи кількох дітей, він може претендувати на спеціальну соціальну відпустку. Тривалість цієї відпустки залежить від того, скільки дітей було усиновлено військовим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Олена Дудченко.

Читайте також:

Відпустка після усиновлення

Військовослужбовці, як і усі інші громадяни України, мають право на усиновлення дітей.

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи може він отримати окрему відпустку у зв’язку із усиновленням дитини.

"Відпустка з усиновлення дитини — це соціальна відпустка", — наголосила у коментарі військовому юристка Олена Дудченко.

Тож, як і будь-яку соціальну відпустку, її можна спробувати отримати, подавши рапорт на ім’я командира військової частини.

Скільки днів триватиме і коли можна отримати

Дудченко розповіла про тривалість такої відпустки, залежно від того, скільки дітей усиновив військовослужбовець.

"Військовому надається одноразово оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — у випадку усиновлення двох та більше дітей) без урахування святкових та неробочих днів", — зазначила юристка.

Відпустку можна отримати після того, як рішення суду про усиновлення набере законної сили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки триває щорічна основна відпустка військовослужбовця ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може військовий отримати відпустку для того, аби здати сесію у вищому навчальному закладі.

ЗСУ діти відпустка усиновлення дитини військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
