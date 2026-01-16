Усиновлення дитини військовим - коли має право на відпустку

Військовий з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовослужбовець Збройних сил України усиновив одну чи кількох дітей, він може претендувати на спеціальну соціальну відпустку. Тривалість цієї відпустки залежить від того, скільки дітей було усиновлено військовим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Олена Дудченко.

Відпустка після усиновлення

Військовослужбовці, як і усі інші громадяни України, мають право на усиновлення дітей.

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи може він отримати окрему відпустку у зв’язку із усиновленням дитини.

"Відпустка з усиновлення дитини — це соціальна відпустка", — наголосила у коментарі військовому юристка Олена Дудченко.

Тож, як і будь-яку соціальну відпустку, її можна спробувати отримати, подавши рапорт на ім’я командира військової частини.

Скільки днів триватиме і коли можна отримати

Дудченко розповіла про тривалість такої відпустки, залежно від того, скільки дітей усиновив військовослужбовець.

"Військовому надається одноразово оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — у випадку усиновлення двох та більше дітей) без урахування святкових та неробочих днів", — зазначила юристка.

Відпустку можна отримати після того, як рішення суду про усиновлення набере законної сили.

