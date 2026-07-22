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Главная Мобилизация Военный вернулся после исчезновения без вести: лишат ли семью выплат

Военный вернулся после исчезновения без вести: лишат ли семью выплат

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 15:25
Военный вернулся после исчезновения без вести: лишат ли семью выплат
Выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих. Фото: Reuters, veteran.com.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Если военнослужащий считается пропавшим без вести, его семья получает определенные выплаты. Сумма зависит от заработной платы военнослужащего. Но по возвращении он тоже может получить свою долю.

Может ли военнослужащий претендовать на деньги, которые получала его семья, — об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Может ли военнослужащий отсудить у семьи деньги

"Средства, которые выплачиваются членам семьи военнослужащего во время его пребывания в статусе "пропавший без вести при особых обстоятельствах", являются предусмотренной законом социальной гарантией для семьи, а не долгом перед военнослужащим. Они выплачиваются на основании заявления членов семьи и приказа командира воинской части в соответствии с действующим законодательством", — пояснила юрист.

Как правило, военнослужащий по возвращении не может требовать от семьи вернуть ему эти средства, ведь они были предназначены именно для членов семьи.

По словам юристки, после установления места нахождения военнослужащего или его возвращения закон не предусматривает автоматической обязанности возвращать эти средства.

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"Более того, Министерство обороны прямо указывает, что суммы денежного обеспечения, которые были законно выплачены определенным лицам, возврату не подлежат", — добавила Шуляк.

Судебный спор по поводу выплат военнослужащему

​В то же время юрист считает, что это не исключает возможности судебного спора между военнослужащим и членами его семьи.

Ответ на этот вопрос иллюстрирует судебная практика, в частности решение по делу № 570/6026/25. Как установил суд, военнослужащий находился в плену в течение трех лет, а в это время его денежное довольствие получала мать.

После возвращения из плена военнослужащий обратился к ней с требованием вернуть средства, которые были начислены в его пользу и выплачены матери. Однако последняя отказалась добровольно вернуть полученные суммы.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил иск военнослужащего и обязал мать вернуть ему средства денежного обеспечения, которые она получила во время его пребывания в плену.

Обосновывая своё решение, суд сослался на часть первую статьи 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в соответствии с которой государство обеспечивает военнослужащих надлежащим материальным, денежным и другими видами обеспечения в объеме, соответствующем условиям прохождения военной службы и способствующем сохранению профессионального кадрового состава.

​"Таким образом, суд пришел к выводу, что денежное обеспечение является личным имущественным правом военнослужащего и фактически выполняет функцию его вознаграждения за прохождение военной службы. Соответственно, такие средства принадлежат именно военнослужащему, поскольку являются результатом выполнения им конституционного долга по защите государства", — подытожила Шуляк.

Ранее мы писали, кто из членов семьи имеет право получать средства за "пропавшего без вести". Существуют законные основания, позволяющие военнослужащему самостоятельно выбрать процент, по которому будут распределяться выплаты между членами его семьи.

Также мы сообщали, что военные имеют возможность получить награду в размере 243 600 грн. Для этого необходимо уничтожить или захватить технику оккупанта.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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