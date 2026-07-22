Військовий повернувся після зникнення безвісти: чи заберуть виплати у родини

Виплати родинам зниклих безвісти військових. Фото: Reuters,veteran.com.ua Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовий вважається зниклим безвісти, то його родина отримує певні виплати. Сума залежить від заробітної плати військового. Але по поверненню він теж може отримати свою частку.

Чи може військовий претендувати на гроші, які отримувала його сімʼя, ексклюзивно для Новини.LIVE поснила юристка Надія Шуляк.

Чи може військовий відсудити в родини гроші

"Кошти, які виплачуються членам сім'ї військовослужбовця під час його перебування у статусі "зниклий безвісти за особливих обставин", є передбаченою законом соціальною гарантією для родини, а не боргом перед військовослужбовцем. Вони виплачуються на підставі заяви членів сім'ї та наказу командира військової частини відповідно до чинного законодавства", — поснила юристка.

Як правило, військовий по поерненню не може вимагати від родини повернути йому кошти, адже вони були призначені саме для членів сімʼї.

​За словами юристки, після встановлення місця перебування військовослужбовця або його повернення автоматичного обов’язку повертати ці кошти закон не передбачає.

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"Більше того, Міністерство оборони прямо зазначає, що суми грошового забезпечення, які були законно виплачені визначеним особам, поверненню не підлягають", — додала Шуляк.

Судовий спір за виплати військовому

​Водночас юристка вважає, що це не виключає можливості судового спору між військовослужбовцем та членами його сім'ї.

Відповідь на це питання ілюструє судова практика, зокрема рішення у справі № 570/6026/25. Як встановив суд, військовослужбовець перебував у полоні протягом трьох років, а в цей час його грошове забезпечення отримувала мати.

Після повернення з полону військовослужбовець звернувся до неї з вимогою повернути кошти, які були нараховані на його користь та виплачені матері. Однак остання відмовилася добровільно повернути отримані суми.

​Розглянувши справу, суд задовольнив позов військовослужбовця та зобов'язав матір повернути йому кошти грошового забезпечення, які вона отримала під час його перебування в полоні.

Обґрунтовуючи своє рішення, суд послався на частину першу статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", відповідно до якої держава забезпечує військовослужбовців належним матеріальним, грошовим та іншими видами забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби та сприяє збереженню професійного кадрового складу.

​"Таким чином, суд дійшов висновку, що грошове забезпечення є особистим майновим правом військовослужбовця та фактично виконує функцію його винагороди за проходження військової служби. Відповідно, такі кошти належать саме військовослужбовцю, оскільки є результатом виконання ним конституційного обов'язку із захисту держави", — підсумувала Шуляк.

Раніше ми писали, хто з родини має право отримувати кошти за "зниклого безвісти". Є законні підстави, щоб військовий сам обрав відсоток, за яким будуть розподілені виплати на членів його родини.

Також ми повідомляли, що військові мають змогу отримати нагороду у розмірі 243 600 грн. Для цього треба знищити або захопити техніку окупанта.