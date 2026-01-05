Видео
Україна
Воин пошел в СОЧ и обманул людей — как его наказал суд

Воин пошел в СОЧ и обманул людей — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 00:33
Боец совершил СОЧ и присвоил средства со сбора на нужды войска — что решил суд
Военнослужащий. Фото иллюстративное: freepik.com

На Кировоградщине боец совершил СОЧ и присвоил деньги, которые собирал якобы для ремонта военной машины. За содеянное он должен уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре, который Светловодский горрайонный суд Кировоградской области принял 24 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 15 марта 2024 года фигурант оставил воинскую часть. Возвращаться на службу он не планировал, а в марте прошлого года организовал в Instagram сбор денег якобы на ремонт автомобиля воинской части. В течение двух недель средства на банковскую карточку мошенника перевели 12 человек. В общей сложности он обогатился на 69 тысяч 240 гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и сообщил, что возместил потерпевшим убытки. Суд оштрафовал его на 51 тысячу гривен. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Кропивницкий апелляционный суд.

Напомним, на Полтавщине отец двоих детей уклонился от мобилизации. Его приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Тернопольщины в Viber-группе сообщал, где работники ТЦК и СП проводят мобилизационные мероприятия. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

