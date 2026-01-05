Боєць скоїв СЗЧ і привласнив кошти зі збору на потреби війська — що вирішив суд

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

На Кіровоградщині боєць скоїв СЗЧ і привласнив гроші, які збирав нібито для ремонту військової автівки. За вчинене він має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку, який Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив 24 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 15 березня 2024 року фігурант залишив військову частину. Повертатися на службу він не планував, а в березні минулого року організував в Instagram збір грошей нібито на ремонт автомобіля військової частини. Упродовж двох тижнів кошти на банківську картку шахрая переказали 12 людей. Загалом він збагатився на 69 тисяч 240 гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та повідомив, що відшкодував потерпілим збитки. Суд оштрафував його на 51 тисячу гривень. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Кропивницький апеляційний суд.

