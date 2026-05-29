Воин в больнице: командир не имеет права требовать документы в Viber

Украинские военнослужащие в больнице. Фото: "Суспільне"

Военнослужащий может попасть в больницу во время службы в ВСУ. Находясь в больнице, он не должен в частном порядке информировать своего командира об этом факте. Существуют официальные каналы информирования, их и должно использовать командование воинских частей.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Лечение военнослужащих

Военнослужащий имеет право на лечение во время службы в Вооруженных силах Украины. Он может проходить лечение как в специализированных военных медицинских учреждениях, так и в общих больницах.

Время, проведенное в медицинских учреждениях, не вычитается из срока службы. Кроме того, военнослужащий, попавший в больницу, не считается совершившим самовольное оставление части (СОЧ).

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу. Он рассказал, что командир воинской части угрожает подать его в СОЧ за пребывание в больнице.

Документы из больницы в в/ч должны поступать официально, а не через Viber

Военнослужащий уточнил, что командир требует от него выслать фотографии документов из больницы в Viber. Иначе, отметил военный, его угрожают объявить в розыск как самовольно покинувшего часть.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что права требовать документы из больницы в мессенджер у командира части нет. Соответственно, и представление в СОЧ будет незаконным, хотя подобные случаи и могут иметь место.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Ситуация действительно сложная, но, к сожалению, довольно типичная из-за бюрократии и нежелания отдельных должностных лиц брать на себя ответственность. Вымогательство документов через Viber вместо официального документооборота между госпиталем и воинской частью это проблема командира, а не военнослужащего". Таким образом, информацию о пребывании военного в больнице командование должно получать официальными путями.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который попал в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость согласно состоянию здоровья.

После лечения в госпитале военнослужащего обязательно должны отправить на военно-врачебную комиссию. Если же командование вместо ВВК отправляет военного на позиции, он может подать рапорт командиру, а затем жалобу в Минобороны или в суд.