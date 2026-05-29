Воїн в лікарні: командир не має права вимагати документи в Viber

Українські військовослужбовці у лікарні.

Військовослужбовець може потрапити до лікарні під час служби в ЗСУ. Перебуваючи в лікарні, він не повинен у приватному порядку інформувати свого командира про цей факт. Існують офіційні канали інформування, їх і має використовувати командування військових частин.

Лікування військовослужбовців

Військовослужбовець має право на лікування під час служби у Збройних силах України. Він може проходити лікування як у спеціалізованих військових медичних закладах, так і у загальних лікарнях.

Час, проведений у медичних закладах, не вираховується зі строку служби. Крім того, військовослужбовець, який потрапив до лікарні, не вважається таким, що здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ).

До юристів звернувся громадянин, що проходить військову службу. Він розповів, що командир військової частини погрожує подати його в СЗЧ за перебування в лікарні.

Документи з лікарні у в/ч мають надходити офіційно, а не через Viber

Військовослужбовець уточнив, що командир вимагає від нього вислати фотографії документів з лікарні у Viber. Інакше, зазначив військовий, його погрожують оголосити у розшук як такого, що самовільно залишив частину.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що права вимагати документи з лікарні у месенджер у командира частини немає. Відповідно, і подання в СЗЧ буде незаконним, хоч подібні випадки й можуть мати місце.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Ситуація дійсно складна, але, на жаль, досить типова через бюрократію та небажання окремих посадових осіб брати на себе відповідальність. Вимагання документів через Viber замість офіційного документообігу між шпиталем та військовою частиною це проблема командира, а не військовослужбовця". Таким чином, інформацію про перебування військового в лікарні командування має отримувати офіційними шляхами.

Військовослужбовець Збройних сил України, який потрапив до цивільної лікарні, може за потреби змінити відділення чи навіть медичний заклад, якщо в цьому є потреби згідно зі станом здоров’я. Але при цьому він повинен зробити один важливий крок.

Після лікування у шпиталі військовослужбовця обов’язково мають відправити на військово-лікарську комісію. Якщо ж командування замість ВЛК відправляє військового на позиції, він може подати рапорт командиру, а потім скаргу в Міноборони чи до суду.