Украинка в рядах ВСУ. Фото иллюстративное

Вопрос воинского учета женщин в Украине остается актуальным, особенно на фоне сообщений о случаях ошибочного внесения персональных данных в государственные реестры. По действующим правилам обязательной постановке на учет подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, соответствующие требованиям по возрасту и состоянию здоровья. Для представительниц других профессий, связанных с военно-учетными специальностями, регистрация предусмотрена на добровольной основе.

При этом нахождение на воинском учете не означает автоматического призыва на службу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Кого касается обязательный воинский учет

Определяющим фактором для обязательной регистрации является наличие соответствующего медицинского или фармацевтического образования, а не работа по полученной специальности. Женщины с другими профессиями могут по собственному желанию встать на воинский учет, если их специальность связана с военно-учетной.

Важно различать учет и мобилизацию: украинское законодательство предусматривает привлечение женщин к военной службе в добровольном порядке.

Почему возникают ошибки в реестрах

В Украине фиксировали случаи, когда женщины обнаруживали в приложении "Резерв+" сведения о воинском учете, хотя не имели медицинского образования и не подавали заявления о добровольной регистрации.

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Одна из таких историй произошла в Харькове: учительницу внесли в базу как медицинскую сестру, а позднее на блокпосту сообщили, что она находится в розыске. После проверки обстоятельств Второй апелляционный административный суд 5 октября 2026 года признал действия районного ТЦК незаконными и обязал удалить сведения о женщине из реестра.

Что важно знать украинкам

Если женщина обнаружила в "Резерв+" неизвестный ей военно-учетный статус, стоит выяснить, на каком основании внесены сведения, и запросить разъяснения в соответствующем ТЦК. При необходимости решение или действия учреждения можно обжаловать в установленном законом порядке.

Украинкам, которые законно состоят на воинском учете, также необходимо сообщать об изменениях персональных данных, места проживания, семейного положения, образования и трудоустройства, если такие сведения подлежат обновлению. За нарушение правил учета может наступать административная ответственность.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 25 августа 2026 года официально заявил, что обязательная мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается. По сообщению парламента, нет соответствующих законопроектов, законодательных инициатив или внутренних обсуждений.

Женщины могут присоединяться к Силам обороны по собственному желанию, а обязательный воинский учет для обладательниц медицинского и фармацевтического образования не следует путать с принудительным призывом.

Ранее портал Новини.LIVE сообщал о том, что на Днепропетровщине суд подтвердил законность действий представителей ТЦК и СП, которые мобилизовали студента на блокпосту.

Также Новини.LIVE писали, что необходимо сделать в первую очередь, если в приложении "Резерв+" исчезло уведомление об отсрочке.