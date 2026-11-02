Українка у лавах ЗСУ. Ілюстративне фото

Питання військового обліку жінок в Україні залишається актуальним, особливо на тлі повідомлень про випадки помилкового внесення персональних даних до державних реєстрів. Згідно з чинними правилами, обов’язковій реєстрації підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою, які відповідають вимогам щодо віку та стану здоров’я. Для представниць інших професій, пов’язаних із військово-реєстраційними спеціальностями, реєстрація передбачена на добровільній основі.

При цьому перебування на військовому обліку не означає автоматичного призову на службу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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На кого поширюється обов’язковий військовий облік

Визначальним фактором для обов’язкової реєстрації є наявність відповідної медичної або фармацевтичної освіти, а не робота за отриманою спеціальністю. Жінки з іншими професіями можуть за власним бажанням стати на військовий облік, якщо їхня спеціальність пов’язана з військово-обліковою.

Важливо розрізняти облік і мобілізацію: українське законодавство передбачає залучення жінок до військової служби на добровільних засадах.

Чому виникають помилки в реєстрах

В Україні фіксували випадки, коли жінки виявляли в додатку "Резерв+" відомості про військовий облік, хоча не мали медичної освіти й не подавали заяви про добровільну реєстрацію.

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Одна з таких історій сталася в Харкові: вчительку внесли до бази як медичну сестру, а згодом на блокпосту повідомили, що вона перебуває в розшуку. Після перевірки обставин Другий апеляційний адміністративний суд 5 жовтня 2026 року визнав дії районного ТЦК незаконними та зобов’язав видалити відомості про жінку з реєстру.

Що важливо знати українкам

Якщо жінка виявила в "Резерв+" невідомий їй військово-обліковий статус, варто з’ясувати, на якій підставі внесено відомості, та звернутися за роз’ясненнями до відповідного ТЦК. За необхідності рішення або дії установи можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Українкам, які законно перебувають на військовому обліку, також необхідно повідомляти про зміни персональних даних, місця проживання, сімейного стану, освіти та працевлаштування, якщо такі відомості підлягають оновленню. За порушення правил обліку може наставати адміністративна відповідальність.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 25 серпня 2026 року офіційно заявив, що обов’язкова мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. За повідомленням парламенту, немає відповідних законопроектів, законодавчих ініціатив чи внутрішніх обговорень.

Жінки можуть приєднуватися до Сил оборони за власним бажанням, а обов’язковий військовий облік для жінок із медичною та фармацевтичною освітою не слід плутати з примусовим призовом.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, що на Дніпропетровщині суд підтвердив законність дій представників ТЦК та СП, які мобілізували студента на блокпосту.

Також Новини.LIVE писали, що потрібно зробити в першу чергу, якщо в додатку "Резерв+" зникло повідомлення про відстрочку.