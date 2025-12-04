Какие "тыловые" вакансии есть в армии — ответ ТЦК

Войско не только в окопе — ТЦК приглашает на "тыловые" должности
В отличие от тех, кто присоединяется к войску по призыву во время мобилизации, контрактники могут выбирать себе подразделение и должность. Вакансии есть во многих воинских частях. Можно выбрать себе "тыловую" должность и даже служить дома.
Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.
"Тыловые" должности в армии
В рядах защитников Украины не хватает делопроизводителей, кладовщиков, водителей, аккумуляторщиков, поваров, медиков.
"Не надо ждать, пока мобилизуют и поедешь, куда пошлют. Можно уже сейчас нам позвонить, уточнить все вопросы, скоординироваться с РТЦК и пойти в подразделение, которое ты сам себе выбрал", — заявил временно исполняющий обязанности начальника отдела рекрутинга и комплектования майор Владислав Дубовик.
Выбрать "боевые" должности в "боевых" подразделениях те, кто присоединяется к войску по контракту, тоже могут. Основной принцип рекрутинга: выбираешь ты, а не вместо тебя.
"Военная служба во время войны — это обязанность, но ты сам можешь выбрать, где и рядом с кем эту обязанность выполнять", — отметили в региональном военкомате.
Напомним, в батальоны и другие подразделения "Азова" ищут людей, которые умеют ремонтировать шины и колеса. Речь идет о шиномонтажниках.
Ранее представитель Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий незначительное. Скандалы случаются только в 5% из 100%.
Читайте Новини.LIVE!