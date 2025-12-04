Видео
Главная Мобилизация Войско не только в окопе — ТЦК приглашает на "тыловые" должности

Войско не только в окопе — ТЦК приглашает на "тыловые" должности

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 04:30
Какие "тыловые" вакансии есть в армии — ответ ТЦК
Военный повар. Фото иллюстративное: Укринформ

В отличие от тех, кто присоединяется к войску по призыву во время мобилизации, контрактники могут выбирать себе подразделение и должность. Вакансии есть во многих воинских частях. Можно выбрать себе "тыловую" должность и даже служить дома.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

"Тыловые" должности в армии

В рядах защитников Украины не хватает делопроизводителей, кладовщиков, водителей, аккумуляторщиков, поваров, медиков.

"Не надо ждать, пока мобилизуют и поедешь, куда пошлют. Можно уже сейчас нам позвонить, уточнить все вопросы, скоординироваться с РТЦК и пойти в подразделение, которое ты сам себе выбрал", — заявил временно исполняющий обязанности начальника отдела рекрутинга и комплектования майор Владислав Дубовик.

Выбрать "боевые" должности в "боевых" подразделениях те, кто присоединяется к войску по контракту, тоже могут. Основной принцип рекрутинга: выбираешь ты, а не вместо тебя.

"Военная служба во время войны — это обязанность, но ты сам можешь выбрать, где и рядом с кем эту обязанность выполнять", — отметили в региональном военкомате.

Напомним, в батальоны и другие подразделения "Азова" ищут людей, которые умеют ремонтировать шины и колеса. Речь идет о шиномонтажниках.

Ранее представитель Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий незначительное. Скандалы случаются только в 5% из 100%.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные контракт Рекрутинг военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
