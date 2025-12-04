Які "тилові" вакансії є у війську — відповідь ТЦК

Військовий кухар. Фото ілюстративне: Укрінформ

На відміну від тих, хто долучається до війська за призовом під час мобілізації, контрактники можуть обирати собі підрозділ і посаду. Вакансії є в багатьох військових частинах. Можна обрати собі "тилову" посаду й навіть служити вдома.

Про це в середу, 3 грудня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

"Тилові" посади у війську

У лавах захисників України бракує діловодів, комірників, водіїв, акумуляторників, кухарів, медиків.

"Не треба чекати, доки мобілізують і поїдеш, куди пошлють. Можна вже зараз нам зателефонувати, уточнити всі питання, скоординуватися з РТЦК і піти до підрозділу, який ти сам собі обрав", — заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу рекрутингу та комплектування майор Владислав Дубовик.

Обрати "бойові" посади в "бойових" підрозділах ті, хто долучається до війська за контрактом, теж можуть. Основний принцип рекрутингу: обираєш ти, а не замість тебе.

"Військова служба під час війни — це обов'язок, але ти сам можеш обрати, де і поруч із ким цей обов'язок виконувати", — зазначили у регіональному військкоматі.

