Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військо не лише на окопі — ТЦК запрошує на "тилові" посади

Військо не лише на окопі — ТЦК запрошує на "тилові" посади

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 04:30
Які "тилові" вакансії є у війську — відповідь ТЦК
Військовий кухар. Фото ілюстративне: Укрінформ

На відміну від тих, хто долучається до війська за призовом під час мобілізації, контрактники можуть обирати собі підрозділ і посаду. Вакансії є в багатьох військових частинах. Можна обрати собі "тилову" посаду й навіть служити вдома.

Про це в середу, 3 грудня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Реклама
Читайте також:

"Тилові" посади у війську

У лавах захисників України бракує діловодів, комірників, водіїв, акумуляторників, кухарів, медиків. 

"Не треба чекати, доки мобілізують і поїдеш, куди пошлють. Можна вже зараз нам зателефонувати, уточнити всі питання, скоординуватися з РТЦК і піти до підрозділу, який ти сам собі обрав", — заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу рекрутингу та комплектування майор Владислав Дубовик.

Обрати "бойові" посади в "бойових" підрозділах ті, хто долучається до війська за контрактом, теж можуть. Основний принцип рекрутингу: обираєш ти, а не замість тебе.

"Військова служба під час війни — це обов'язок, але ти сам можеш обрати, де і поруч із ким цей обов'язок виконувати", — зазначили у регіональному військкоматі.

Нагадаємо, у батальйони та інші підрозділи "Азова" шукають людей, які вміють ремонтувати шини й колеса. Йдеться про шиномонтажників.

Раніше представник Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів незначна. Скандали трапляють лише в 5% зі 100%.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані контракт Рекрутинг військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації