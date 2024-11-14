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Воюют жители городков и сел — в ВСУ высказались о мобилизации

14 ноября 2024 13:25
Карина Приходько - Редактор
Мобилизация в Украине — почему обычно воюют жители сел и городков
Капитан ВСУ Мирослав Борисенко. Фото: ТСН
Карина Приходько - Редактор

На протяжении 2023-2024 годов на фронт преимущественно мобилизуют жителей из маленьких городков и сел. Люди из больших городов уклоняются от службы и это приводит к неэффективной мобилизации.

Об этом заявил капитан ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН.

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Борисенко подчеркнул, что мобилизация — одна из немногих вещей на войне, которую невозможно сделать без государства, ведь это его дело. По мнению военного, государство вправе применять насилие и классовое неравенство. В то же время очень хочется, чтобы воевать также шли дети олигархов и президентов.

"Как историк я знаю, что в британском парламенте во время Первой мировой войны около 200 человек пошли воевать. И 23 члена Палаты лордов погибли на войне. Я вспомнил о сыне Теодоре Рузвельте, который во время операции "Оверлорд" — высадке в Нормандии — был старейшим офицером, ступившим на берег Франции. И он был сыном бывшего президента. Возможно ли такое у нас? Я понимаю, что нет", — сказал капитан ВСУ.

В то же время Борисенко добавил, что сейчас в армии есть большая проблема из-за провальной мобилизации. Работники ТЦК наиболее активно мобилизуют жителей маленьких городков и сел. По его словам, он командир батареи и у него почти нет людей из больших городов, хотя раньше состав был совсем другим.

"Раньше социальный состав был другой. Сейчас на 90% — это жители маленьких городов и сел. Одна из интересных историй — когда парень искал работу на строительстве, приехал, отдал документы прорабу, а тот оказался агентом или сотрудником ТЦК", — поделился военный.

Кроме того, капитан выразил мнение, что в настоящее время в селах уже нет уклонистов, ведь они прячутся в городах, а "живут в землянках или горах".

Напомним, Мирослав Борисенко также сообщал, что он выступает за снижение мобилизационного возраста, ведь сейчас на фронте многие 55-летние мужчины, которые не могут эффективно выполнять боевые задания.

Также мы писали, что народные депутаты предлагают распустить ТЦК и СП и сформировать из их работников более десяти бригад. А вместо ТЦК есть идея создать рекрутинговые агентства.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП фронт

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