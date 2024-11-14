Мобілізація в Україні — чому зазвичай воюють жителі сіл та містечок

Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко. Фото: ТСН

Упродовж 2023-2024 року на фронт переважно мобілізують жителів з маленьких містечок та сіл. Люди з великих міст ухиляються від служби, і це призводить до неефективної мобілізації.

Про це заявив капітан ЗСУ Мирослав Борисенко в інтерв'ю ТСН.

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Борисенко наголосив, що мобілізація — одна з небагатьох речей на війні, яку неможливо зробити без держави, адже це саме її справа. На думку військового, держава має право застосовувати насильство та класову нерівність. Водночас, дуже хочеться, щоб воювати також йшли діти олігархів та президентів.

"Як історик я знаю, що у британському парламенті під час Першої світової війни близько 200 людей пішло воювати. І 23 члени Палати лордів загинули на війні. Я згадав про сина Теодора Рузвельта, який під час операції "Оверлорд" — висадження у Нормандії — був найстаршим офіцером, який ступив на берег Франції. І він був сином колишнього президента. Чи можливо таке у нас? Я розумію, що ні", — сказав капітан ЗСУ.

Водночас Борисенко додав, що зараз у війську є велика проблема через провальну мобілізацію. Працівники ТЦК найактивніше мобілізують жителів маленьких містечок і сіл. За його словами, він командир батареї і в нього майже немає людей з великих міст, хоча раніше склад був зовсім іншим.

"Раніше соціальний склад був інший. Зараз на 90% — це жителі маленьких міст і сіл. Одна з цікавих історій — це коли хлопець шукав роботу на будівництві, приїхав, віддав документи прорабові, а той виявився агентом чи співробітником ТЦК", — поділився військовий.

Крім того, капітан висловив думку, що наразі в селах вже немає ухилянтів, адже вони ховаються в містах, а "живуть в землянках чи горах".

Нагадаємо, Мирослав Борисенко також повідомляв, що він виступає за зниження мобілізаційного віку, адже зараз на фронті багато 55-річних чоловіків, які не можуть ефективно виконувати бойові завдання.

Також ми писали, що народні депутати пропонують розпустити ТЦК та СП і сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. А замість ТЦК є ідея створити рекрутингові агентства.