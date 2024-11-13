Мобілізація в Україні — у ЗСУ висловились про пенсіонерів на фронті

Військовий пенсійного віку. Ілюстративне фото: echokieva.com

Українські військові виступають за зниження мобілізаційного віку, оскільки 55-річні чоловіки не можуть бути ефективними у війську. У Збройних силах вважають, що в армію повинна йти молодь.

Про це заявив командир мінометної батареї Мирослав Борисенко в інтерв'ю ТСН.

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Борисенко заявив, що 55-річні і старші чоловіки не можуть бути ефективними військовими, оскільки навіть не можуть дійти до передової і виконувати там завдання.

"Це історично виправдано, бо в усіх війнах, конфліктах середній вік військовослужбовця був 25-26 років. А це просто смішно, коли ми зараз воюємо з 55-річними дядьками. Це не смішно насправді. Це дуже трагічно, бо вони часто просто не можуть навіть дійти до передової. А ще гірше — вони не можуть звідти вийти. У цій ситуації дуже багато трагічних моментів, про які я не хочу навіть згадувати", — сказав військовий.

Він вважає, що в армію повинна йти молодь і це не означає, що всі вони загинуть і не повернуться, адже у війську професійних молодих військових бережуть та ефективно навчають.

"У нас змінився підхід до підготовки, використання піхоти. Їх бережуть, всі знають, що ніхто нових піхотинців не принесе. Зниження мобілізаційного віку та розширення соціальної бази для мобілізації — це єдиний вихід для України. Більше варіантів немає. Або здаватися", — наголосив Мирослав Борисенко.

Нагадаємо, нещодавно голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що все йде до того, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік, але влада не дуже хоче це робити. Це дуже сильно б'є по стратегічному майбутньому країни.

Проти зниження мобілізаційного віку також виступив колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, це можливо лише у крайньому разі, оскільки вікова категорія 18-25 є майбутнім України.