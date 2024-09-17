Мобилизированный хотел жениться, а уже потом идти в ВСУ, но суд лишил его свободы на три года

Молодожены. Иллюстративное фото: Pixels.com

Житель Волынской области сознательно проигнорировал боевую повестку, потому что решил справлять свою свадьбу. Он не явился в указанное время на пункт сбора, из-за чего получил приговор.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно данным заседания Нововолынского городского суда, военнообязанный успешно прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) после чего получил боевую повестку, которой назначался в конкретное подразделение. Он должен появиться в пункте сбора в указанное в повестке время.

На суде мужчина объяснил, что якобы просил в ТЦК дать ему отсрочку для проведения свадьбы, ведь его невеста ждет ребенка. Однако в ТЦК ему якобы отказали.

Обвиняемый отметил на суде, что повестку ему выписали на 28 число, а свадьба была запланирована на 29 число. Поэтому он проигнорировал повестку, но не отказывался после свадьбы служить в ВСУ.

Что решил суд

Аргументы обвиняемого не убедили судью. Он признал военнообязанного виновным и назначил наказание — три года лишения свободы.