Восстановление на учебе в 2026 году дает право на отсрочку

Гражданин, который учится в высшем учебном заведении, имеет право на отсрочку. Даже в ситуации, когда гражданин возобновляется на учебе на том же образовательном уровне, отсрочка должна быть предоставлена. Главное, чтобы в справке ЕГЭБО было указано именно о "восстановлении".

Отсрочка для студентов

Отсрочка от мобилизации это один из легальных вариантов избежать мобилизации в ряды ВСУ в особый период. Отсрочка может предоставляться как бессрочно, так и на определенный срок, все зависит от причины.

Для того, чтобы получить отсрочку от призыва, нужно иметь задокументированную причину, которая входит в список, определенный в законодательстве. Причины могут быть разными, например, семейные обстоятельства или состояние здоровья военнообязанного.

Кроме того, отсрочка должна предоставляться студентам украинских высших учебных заведений. Отсрочка по такому основанию предоставляется на весь срок обучения.

Не повторное поступление, а восстановление

К юристам обратился гражданин, который ранее учился в одном из отечественных вузов. Он объяснил, что планирует возобновиться на учебе, и поинтересовался, останется ли за ним право на отсрочку.

Юристы, комментируя ситуацию, подчеркнули, что отсрочка должна быть сохранена. Так, адвокат Юрий Айвазян, проанализировав случай гражданина, отметил: "В таком варианте Вы имеете право на отсрочку".

Юрист Владислав Дерий пояснил: "Чтобы получить отсрочку, Вам нужно именно восстанавливаться в академии, а не повторно поступать. То есть, чтобы в ЕГЭБО было указано "восстановлено". В таком случае Вы сможете без проблем оформить отсрочку через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что студент магистратуры может получить отсрочку, главное в этой ситуации не быть отчисленным.

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на все время обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого требуется соблюдение нескольких важных условий.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что студенты после 25 лет и в дальнейшем имеют право на отсрочку.

Несмотря на перспективу потери отсрочки от мобилизации, украинские военнообязанные студенты сохранили за собой это право. Законопроект, который мог отменить отсрочку для студентов, был отозван с рассмотрения. Поэтому студенты старше 25 лет могут закончить обучение, отсрочки за ними остаются.