Поновлення на навчанні в 2026 році надає право на відстрочку

Студенти в аудиторії. Фото: "Львівська політехніка"

Громадянин, який навчається у вищому навчальному закладі, має право на відстрочку. Навіть у ситуації, коли громадянин поновлюється на навчанні на тому самому освітньому рівні, відстрочка має бути надана. Головне, аби в довідці ЄДЕБО було вказано саме про "поновлення".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Відстрочка від мобілізації це один із легальних варіантів уникнути мобілізації до лав ЗСУ в особливий період. Відстрочка може надаватися як безстроково, так і на певний строк, все залежить від причини.

Для того, аби отримати відстрочку від призову, потрібно мати задокументовану причину, яка входить до списку, визначеного у законодавстві. Причини можуть бути різними, наприклад, сімейні обставини чи стан здоров’я військовозобов’язаного.

Крім того, відстрочка має надаватися студентам українських вищих навчальних закладів. Відстрочка за такою підставою надається на увесь термін навчання.

Читайте також:

Не повторний вступ, а поновлення

До юристів звернувся громадянин, який раніше навчався у одному із вітчизняних вишів. Він пояснив, що планує поновитися на навчанні, і поцікавився, чи залишиться за ним право на відстрочку.

Юристи, коментуючи ситуацію, підкреслили, що відстрочка має бути збережена. Так, адвокат Юрій Айвазян, проаналізувавши випадок громадянина, зазначив: "В такому варіанті Ви маєте право на відстрочку".

Юрист Владислав Дерій пояснив: "Щоб отримати відстрочку, Вам потрібно саме поновлюватись в академії, а не повторно вступати. Тобто, щоб у ЄДЕБО було зазначено "поновлено". В такому випадку Ви зможете без проблем оформити відстрочку через "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що студент магістратури може отримати відстрочку, головне в цій ситуації не бути відрахованим.

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що студенти після 25 років і надалі мають право на відстрочку.

Попри перспективу втрати відстрочки від мобілізації, українські військовозобов’язані студенти зберегли за собою це право. Законопроєкт, який міг скасувати відстрочку для студентів, був відкликаний з розгляду. Тож студенти, старші 25 років, можуть закінчити навчання, відстрочки за ними залишаються.