ЕГЭБО для отсрочки студентов - как оформить отсрочку учащихся и студентов

Студенты на занятиях. Фото: Pixabay

Справка ЕГЭБО, которая необходима студентам для получения отсрочки от мобилизации, не имеет срока действия. Но в высших учебных заведениях ее обычно выдают раз в год.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, украинские студенты должны получить справку ЕГЭБО, где должно быть указано, что лицо, которому выдали справку, не нарушает принцип последовательности получения образования.

"В справке с ЕГЭБО не указана дата, до которой она действует", — объяснил Юрий Айвазян гражданину, который заинтересовался тем, как долго сохраняет силу справка об уровне образования военнообязанного студента.

Кто и когда выдает справку

Но, добавил адвокат, просто так получить справку ЕГЭБО тоже не удастся .

"Насколько мне известно, высшие учебные заведения выдают такие справки только раз в год", — подчеркнул Айвазян.