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Воин Третьей штурмовой назвал нюансы мобилизации осужденных

11 июня 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военный Третьей штурмовой высказался по поводу мобилизации заключенных
Заключенные. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в мае началась мобилизация осужденных на добровольной основе. Сначала для новобранцев предусмотрены военные учения, а затем их отправят на фронт.

Решение о мобилизации узников прокомментировал военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" в интервью для УП.

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"Единственное, есть желание, чтобы это сделали взвешенно, подготовлено. Мы сейчас можем только думать, этот процесс только запустился, он только стартанул. Какие-то проблемы мы будем видеть в будущем", — сказал он.

По мнению военного, когда такой человек как минимум попадает в Третью штурмовую — он становится собратьем. Это произойдет несмотря на то, был ли он заключенным или не был.

"Нам без разницы, был ли он узником, или не был узником, он становится собратьем. Его научат, он будет воевать как обычный боец Третьей штурмовой", — добавил "Исток".

Он считает, что бригада самостоятельно должна понять для себя, готова ли она принять в свои ряды мобилизованного осужденного. Поскольку нельзя сказать, что они сильно как-то будут выделяться из общественности на данный момент.

Воин отметил, что первые три-четыре месяца оттуда будут идти мотивированные люди, поэтому проблем не должно возникнуть и случаев самовольного ухода из части будет минимальное количество. В то же время, к подготовке таких новобранцев необходимо качественно подойти и реализовать их в подразделениях.

"Потому что люди все-таки жили в своем мире, кто-то там 5 лет, кто-то 10 лет, и на первых порах у них будет остаточная психическая проблема. Армия — не тюрьма все-таки", — подытожил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал напряжение в обществе из-за мобилизации. Он подчеркнул, что для сохранения страны ее необходимо отстоять.

Также мы писали, что с усилением темпов мобилизации в Украине возникла другая проблема — бронирование сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ТЦК и СП
военнообязанные
военный призыв
мобилизация
повестки

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