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Нардеп пояснив, які проблеми виникли через збільшення темпів мобілізації в Україні

11 червня 2024 13:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Збільшення темпів мобілізації — нардеп пояснив, які проблеми виникли
Працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня зросли темпи призову до війська. Проте водночас з'явилися проблеми з бронюванням співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу. 

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю для Radio NV.

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Темпи мобілізації в Україні

"За останній місяць ми набрали, мабуть, як, можливо, я трохи перебільшую, за останні пів року", — зауважив Костенко.

Водночас в Україні існує велика проблема з бронюванням працівників підприємств оборонно-промислового комплексу — на сьогодні близько 2000 таких громадян намагаються забрати, а декого вже мобілізували.

Він вважає, що при нинішніх темпах мобілізації ці 2000-3000 людей не зіграють ролі для кількості мобілізованих, однак для ОПК це матиме негативні наслідки. Це серйозна проблема, яку намагаються вирішити вже місяць.

Водночас відбувається протистояння між Міноборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України і в Костенка складається враження, що вони намагаються "нашкодити" один одному.

Так, Мінекономіки говорить про можливість 100% бронювання працівників ОПК, але вони мають піти у ТЦК для оновлення даних, а там їм вручають повістки. Депутат наголосив, що два міністерства повинні домовитись, щоб працював і оборонно-промисловий комплекс і виконували роботу ТЦК. 

Нагадаємо,  Кабінет міні стрів затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та орга нів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50%.

Також ми писали, що посилення мобілізації в Україні спровокувало справжню бійню між співробітниками ТЦК та громадянами. Причому сутички стають все більш запеклими, а в хід ідуть не тільки кулаки, а й будь-які підручні засоби: газові балончики, палиці та навіть вибухові пристрої.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
війна в Україні
чоловіки

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