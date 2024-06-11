Військовий Третьої штурмової висловився щодо мобілізації в'язнів

Ув'язнені. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Україні у травні розпочали мобілізацію засуджених на добровільній основі. Спершу для новобранців передбачені військові навчання, а потім їх відправлятимуть на фронт.

Рішення про мобілізацію в'язнів прокоментував військовий Третьої штурмової бригади з позивним "Істок" в інтерв'ю для УП.

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"Єдине, є бажання, щоб це зробили виважено, підготовлено. Ми зараз можемо тільки гадати, цей процес тільки запустився, він тільки стартанув. Якісь проблеми ми будемо бачити в майбутньому", — сказав він.

На думку військового, коли така людина, як мінімум потрапляє в Третю штурмову — вона стає побратимом. Це відбудеться не зважаючи на те, чи був він в'язнем, чи не був.

"Нам без різниці, чи він був в'язнем, чи не був в'язнем, він стає побратимом. Його навчать, він буде воювати як звичайний боєць Третьої штурмової", — додав "Істок".

Він вважає, що бригада самостійно повинна зрозуміти для себе, чи вона готова прийняти до своїх лав мобілізованого засудженого. Оскільки не можна сказати, що вони сильно якось будуть вирізнятися із загалу на цей момент.

Воїн зауважив, що перші три-чотири місяці звідти будуть йти мотивовані люди, тому проблем не повинно виникнути й випадків самовільного залишення частини буде мінімальна кількість. Водночас до підготовки таких новобранців необхідно якісно підійти та реалізувати їх в підрозділах.

"Тому що люди все-таки жили у своєму світі, хтось там 5 років, хтось 10 років, і на перших порах у них буде залишкова психічна проблема. Армія — не тюрма все-таки", — підсумував він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував напругу в суспільстві через мобілізацію. Він наголосив, що для збереження країни її необхідно відстояти.

Також ми писали, що з посиленням темпів мобілізації в Україні з'явилася інша проблема — бронювання співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу.