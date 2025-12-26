Мобилизация осужденных - мобилизуют ли человека с непогашенной судимостью

Возможна ли мобилизация с непогашенной судимостью
В Украине разрешена мобилизация лиц, которые были осуждены за те или иные преступления. Но вопрос мобилизации в ряды ВСУ представителей таких категорий находится в компетенции территориальных центров комплектования.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Решать ТЦК будет
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после начала полномасштабной войны.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли мобилизовать в ВСУ лицо, которое было осуждено за тяжкое преступление и до сих пор имеет непогашенную судимость.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что однозначного ответа здесь нет.
"Могут мобилизовать. Однако это на усмотрение ТЦК", — подчеркнул Айвазян.
Другие факторы мобилизации
Другой адвокат, Андрей Карпенко, подчеркнул, что существуют и другие факторы, которые могут повлиять на процесс мобилизации таких лиц.
"Все зависит от того, когда такой гражданин был осужден первый раз", — пояснил Карпенко.
Поэтому даже при условии наличия непогашенной судимости гражданин Украины может быть мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.
