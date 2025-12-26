Мобилизация осужденных - мобилизуют ли человека с непогашенной судимостью

Мобилизованные граждане. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

В Украине разрешена мобилизация лиц, которые были осуждены за те или иные преступления. Но вопрос мобилизации в ряды ВСУ представителей таких категорий находится в компетенции территориальных центров комплектования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Решать ТЦК будет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после начала полномасштабной войны.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли мобилизовать в ВСУ лицо, которое было осуждено за тяжкое преступление и до сих пор имеет непогашенную судимость.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что однозначного ответа здесь нет.

"Могут мобилизовать. Однако это на усмотрение ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Другие факторы мобилизации

Другой адвокат, Андрей Карпенко, подчеркнул, что существуют и другие факторы, которые могут повлиять на процесс мобилизации таких лиц.

"Все зависит от того, когда такой гражданин был осужден первый раз", — пояснил Карпенко.

Поэтому даже при условии наличия непогашенной судимости гражданин Украины может быть мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

