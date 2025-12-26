Мобілізація засуджених - чи мобілізують людину з непогашеною судимістю

Мобілізовані громадяни. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

В Україні дозволена мобілізація осіб, які були засуджені за ті чи інші злочини. Але питання мобілізації до лав ЗСУ представників таких категорій перебуває в компетенції територіальних центрів комплектування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Вирішуватиме ТЦК

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після початку повномасштабної війни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть мобілізувати до ЗСУ особу, що була засуджена за тяжкий злочин і досі має непогашену судимість.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що однозначної відповіді тут немає.

"Можуть мобілізувати. Проте це на розсуд ТЦК", — наголосив Айвазян.

Інші чинники мобілізації

Інший адвокат, Андрій Карпенко, підкреслив, що існують й інші фактори, які можуть вплинути на процес мобілізації таких осіб.

"Все залежить від того, коли такий громадянин був засуджений перший раз", — пояснив Карпенко.

Тож навіть за умови наявності непогашеної судимості громадянин України може бути мобілізований до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із засуджених громадян не мобілізуватимуть 2026 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених не зможе служити в ЗСУ навіть за власного бажання.