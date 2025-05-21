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Кто из осужденных не сможет служить в ВСУ — полный перечень

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Дата публикации 21 мая 2025 02:38
Мобилизация осужденных в мае 2025 — кто не может служить в ВСУ
Осужденные украинские граждане. Фото: "Главком"

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, при условии, что они не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. С весны 2024 года на военную службу по контракту могут попасть и осужденные граждане. Однако есть категории, которых не возьмут в армию ни при каких условиях.

Кого из лиц, осужденных за преступления не мобилизуют в ряды ВСУ, рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов в интервью "Укрінформ".

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Мобилизация осужденных в мае 2025 — кто не может служить в ВСУ
Заключенные в украинской колонии. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Мобилизации не подлежат граждане, осужденные за:

  • умышленное убийство двух или более людей;
  • убийство с особой жестокостью;
  • убийство, соединенное с сексуальным изнасилованием;
  • преступления против половой свободы и неприкосновенности;
  • преступления, связанные с терроризмом;
  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смертям;
  • убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
  • преступления против национальной безопасности Украины;
  • особо тяжкие коррупционные преступления.

Также заместитель министра юстиции отметил, что основанием для отказа в подписании контракта может стать состояние здоровья гражданина. Решение принимает военно-врачебная комиссия.

Ранее мы писали, какое количество заключенных могут мобилизовать в Украине по состоянию на 2025 год.

Также мы информировали, как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году и какие действуют правила получения отсрочки.

ВСУ Украина мобилизация преступление осужденные военная служба
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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