Мобилизация осужденных в мае 2025 — кто не может служить в ВСУ

Кто из осужденных не сможет служить в ВСУ — полный перечень
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, при условии, что они не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. С весны 2024 года на военную службу по контракту могут попасть и осужденные граждане. Однако есть категории, которых не возьмут в армию ни при каких условиях.
Кого из лиц, осужденных за преступления не мобилизуют в ряды ВСУ, рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов в интервью "Укрінформ".
Мобилизации не подлежат граждане, осужденные за:
- умышленное убийство двух или более людей;
- убийство с особой жестокостью;
- убийство, соединенное с сексуальным изнасилованием;
- преступления против половой свободы и неприкосновенности;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смертям;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
- преступления против национальной безопасности Украины;
- особо тяжкие коррупционные преступления.
Также заместитель министра юстиции отметил, что основанием для отказа в подписании контракта может стать состояние здоровья гражданина. Решение принимает военно-врачебная комиссия.
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