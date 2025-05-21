Мобилизация осужденных в мае 2025 — кто не может служить в ВСУ

Осужденные украинские граждане. Фото: "Главком"

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, при условии, что они не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. С весны 2024 года на военную службу по контракту могут попасть и осужденные граждане. Однако есть категории, которых не возьмут в армию ни при каких условиях.

Кого из лиц, осужденных за преступления не мобилизуют в ряды ВСУ, рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов в интервью "Укрінформ".

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Мобилизации не подлежат граждане, осужденные за:

умышленное убийство двух или более людей;

убийство с особой жестокостью;

убийство, соединенное с сексуальным изнасилованием;

преступления против половой свободы и неприкосновенности;

преступления, связанные с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смертям;

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

преступления против национальной безопасности Украины;

особо тяжкие коррупционные преступления.

Также заместитель министра юстиции отметил, что основанием для отказа в подписании контракта может стать состояние здоровья гражданина. Решение принимает военно-врачебная комиссия.

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